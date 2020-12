ONLINE: Rusko - Česko 2:1. Sníženo, brankáře domácích propálil Sedlák

Dominik Lakatoš se raduje ze svého gólu proti Finsku v úvodním zápase Channel One Cupu • ČTK/AP

Čeští hokejisté se radují z gólu Lukáše Jaška v zápase proti Finsku na úvod Channel One Cupu • Reuters

Česká hokejová reprezentace hraje druhé utkání na moskevském Channel One Cupu. Jejím soupeřem je domácí Rusko. Češi vstoupili do turnaje těsnou porážkou 3:4 s Finskem, to sborná udolala 4:3 po samostatných nájezdech Švédy. Na předchozím turnaji, Karjala Cupu, se z výhry 3:0 radovali Rusové. Oplatí jim český národní tým porážku? ONLINE přenos zápasu sledujte od 13:30 na iSport.cz.