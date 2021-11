Kodýtek: Strašně nás to všechny se*e. Svoboda? Góly jdou spíš za námi

Společně s Michaelem Špačkem patřil k tomu nejlepšímu, co národní tým při prohře 2:4 s Finy předvedl. Petr Kodýtek dřel, napadal, vstřelil branku. Tým v zakončení zase dlouho selhával, až drobný forvard to protrhl. K výhře to však nevedlo. „Přitom to nebyla žádná výstavní střela, ale odehrálo se to před brankou a tam je to vždycky nebezpečné,“ pokrčil rameny útočník při rozhovoru, kdy se z něj slova soukala jen velmi pomalu.

V první třetině soupeře jasně přestřílíte, ale ze tří střel dostanete tři góly. Jak to útočník v hlavě vstřebává?

„Není to nic moc. Hlavně to muselo být blbé pro gólmana. My jsme mu nepomohli. První střela gól, pak další dvě. Takhle starty utkání prostě nejde hrát. Zase jsme dělali chyby, úplně zbytečné. Sice jsme měli šance, nějaké přesilovky, ale nevyužili jsme nic. Na tom je třeba zapracovat. Už to vypadá, že zakončení je dlouhodobější problém. Měli jsme asi 15 střel, ale nic z toho.“

Přitom přístup k zakončení se změnil, že? Jednoduchost zvítězila.

„Určitě. Zápas proti Švédům jsme hráli hlavně po obvodu. Teď jsme chtěli měnit pozice, před brankou se o to více rvát a bojovat. Házet puky do kasy. To se nám dařilo, ale nespadlo nám tam nic. A namísto toho jsme dostali tři branky.“

Váš kamarád z Plzně, brankář Miroslav Svoboda, ze tří střel dostal tři góly a v první pauze střídal.

„Není to nic příjemného, ani pro nás. Měl smůlu, vážně nevím, co na to říct. Je to blbé. Když se pak podíváte jen na výsledek, on dostal tři branky ze tří střel, tak je to špatné. Ale my mu prostě nepomohli. Nejde to za ním, ale spíš za námi.“

Finové mi zde říkali, že nečekali, že se dokážete oklepat. Není potom škoda, že ta třetí třetina se tak nepovedla?

„Je to tak. Kdybychom dali ve druhé části ještě jeden gól, tak je to úplně jiné. Říkáte správně, že poslední třetina vůbec nebyla jako ta druhá. Možná jsme byli bez síly, trochu jsme se báli hrát. Nebo spíš jsme byli bezzubí. Puky jsme zahazovali a oni na nás jen čekali u nich v pásmu. Jen nám to vraceli a zase měli plno šancí.“

Zítra vás čeká Rusko. Je v týmu sílu zvrátit nepovedené vyznění turnaje?

„Nás to hrozně… nebo takhle, mě osobně tohle hrozně štve. Já myslím, že nejsem jediný, koho to vážně sere. Budeme se zítra snažit podat co nejlepší výkon a trochu ten turnaj zachránit a porazit Rusy. Ta příprava začíná už teď.“