Varaďa a reprezentace? Nedvěd: Nejsme domluveni. Přeju mu NHL

Václav Varaďa měl co říct rozhodčím

Vládne shoda. Václav Varaďa přiznává, že odchod od Ocelářů není zaviněn jinou lukrativní prací, tedy ani případným angažmá u národního týmu. To samé tvrdí i generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. „Nic se mezi námi neděje,“ říká nejvýše zodpovědná figura v elitním českém souboru.

Ten patrně po mistrovství světa ve Finsku přijde o současného hlavního kouče, neboť Filipu Pešánovi končí kontrakt a po snaze prodloužit dohodu není vidu ani slechu. Jméno Václava Varadi se z logických důvodů ocitá v okruhu možných kandidátů. Což Nedvěd nevylučuje.

Vylučuje však to, že by to k podání rukou směřovalo. „Co se týká případné další spolupráce, s Vencou nejsme na ničem domluvení. Nikdy neříkej nikdy, ale v momentální chvíli se nic neděje,“ pronáší GM.

Varaďovu úspěšnou trenérskou cestu sleduje a má pro ni jen slova uznání. „Za sebe říkám, že jde o kvalitního trenéra a nevidím se, že v souvislosti s ním se spekuluje o cizině a dokonce o NHL. Kdyby jednou klapla NHL, pro český hokej by to byla dobrá vizitka, zvlášť když pozitivních zpráv v posledních letech není moc. Ale těžko tohle téma dál rozvíjet, můžeme jen spekulovat,“ pokračuje Nedvěd.

Sám v nejprestižnější lize strávil téměř dvě dekády, proto si dost živě umí představit, jak těžké bude naplnit Varaďův velký osobní sen. „Dostat se v této době do nejlepší ligy na světě a navázat na Ivana Hlinku by bylo skvělé, ale v mých očích jde o velmi složitou operaci…“

Na mysl mu přichází příklad uznávaného švédského kouče Rikarda Grönborga, jenž Tre kronor v nedávné minulosti dovedl ke třem titulům světových šampionů (2013, 2017, 2018), navíc i dvacítku, navrch má v kapse vysokoškolský diplom z fakulty manažerského řízení. Plánoval, jak se bude probírat nabídkami z NHL, jenže žádnou obstojnou nedostal.

„Aby evropský trenér dostal práci v NHL, to už musí být pojem. Vencovi to přeju, jen se obávám, že to bude hodně těžká mise,“ dodává Nedvěd.