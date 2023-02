Pak už hrajete, aby nebyl pr**er. Kovář zažil před lety rekord, letos déjà vu

Češi to od Finska schytali • ČTK / AP / Andreas Hillergren

Stačilo přitom málo a mohl padnout neslavný rekord české reprezentace. Přesně před jedenácti lety, 11. února 2011, dostal tým ve Stockholmu od Finů nakládačku 0:7. „Prvních patnáct minut jsme hráli docela solidně, ale odcházeli jsme do šaten za stavu 2:0 pro ně. Bavili jsme se o tom, snažili se být dál pozitivní a navázat na výkon ze začátku zápasu. Ale bohužel hned v úvodu druhé třetiny jsme dostali tři góly a naše hra se totálně sesypala,“ vracel se k debaklu v Malmö kapitán Jan Kovář.

Jeho slova zněla jako déjà vu po duelu před lety ve Stockholmu. Tenkrát byl taky u toho. On a ještě finský útočník Juhamatti Aaltonen, jenž letos, stejně jako tehdy, vyšel ze střetnutí s bilancí 1+2. I průběh letošní partie se hodně podobal tomu, co se dělo v komorní atmosféře na ledě Malmö Areny. Až na to, že sedmý zásah zápasu dali ve třetí části poražení.

„Pamatuju si to. Tedy výsledek 0:7, ne to, jak přesně ten zápas probíhal,“ vybavil si Kovář. Tehdy hrál devátý zápas za reprezentaci, v posledním utkání letošního turnaje proti Švýcarsku už 150. Uplynulo jedenáct let, jiní hráči, jiné prostředí. Ostuda, rozpaky a hořkost zůstaly stejné.

„Finové měli i nějaké akce, kdy si z nás skoro dělali srandu. Jakmile šli do náskoku, bylo to špatné. Házeli jsme po sobě puky, skoro žádná nahrávka nešla z hokejky na hokejku. Celé se nám to zlámalo. Přestali jsme hrát a koukali se jen na toho jednoho kluka, který měl puk. Nikdo ho moc nechtěl,“ vracel se kapitán českého celku.

Rekord nakonec nepadl, ještě, že tak. Po zápase bylo ale víceméně už na začátku druhé části, kdy Finové rychle odskočili na čtyři branky a do kabin pak šli dokonce s šestigólovým náskokem. „Pak už hrajete jen o to, aby to nějak vypadalo a nebyl z toho úplný průser. Máme nějakou hrdost a jde o národní tým. Chtěli jsme třetí třetinu odehrát se ctí. Snažili jsme se, ale sebevědomí chybělo a nebyl to ten výkon, jaký jsme chtěli,“ pokračoval Kovář.

Dát hned v první třetině gól, mohlo to taky vypadat jinak. Češi měli pár dobrých šancí, dvakrát šli sami na brankáře. „I já v první třetině jednu příležitost měl, když jsem stál sám mezi kruhy. Ale musíme k sobě být upřímní. Šance jsme nedali a teď si to musíme vyžrat. I takovéhle zápasy jsou. Jen doufám, že je to pro nás užitečná lekce,“ přál si Kovář.