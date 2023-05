Další pocta! Už je to minulé století, smál se Stavjaňa. Aplaus i pro Moravce

Další dva někdejší úspěšné reprezentanty ocenil hokejový svaz. Bývalý skvělý obránce Antonín Stavjaňa (60) a útočník David Moravec (50) uslyší i potlesk od zaplněných tribun v brněnské aréně v rámci zápasu se Švýcary. „Když se to připomíná, vždycky říkám, že už je to minulé století,“ usmívá se Stavjaňa, mistr světa z let 1985 a 1996 a čtyřnásobný mistr ligy se Vsetínem. Moravec je nejvíc spojený s vítězným gólem za šampionátu v roce 2001, který dokonal zlatý hattrick.