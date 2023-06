Ramsay dostal fujaru. A Slováci budou dál hrát, jak bude Kanaďan pískat

Andrej Podkonický, asistent trenéra slovenské reprezentace (vlevo) odchází do KHL • ČTK / Taneček David

Od prezidenta svazu Miroslava Šatana dostal Craig Ramsay kromě důvěry také tradiční slovenskou fujaru. „Věřím, že ještě alespoň rok budou jeho hráči hrát tak, jak bude Craig pískat,“ pousmál se Šatan.

Ramsay přišel k národnímu týmu po nevydařeném mistrovství světa 2017, kde Slovensko bojovalo o záchranu a skončilo až čtrnácté. Nejlepším výsledkem je senzační bronz z olympiády v Pekingu, kam se Slováci probojovali z kvalifikace. Na pěti světových šampionátech se pod jeho vedením dvakrát dostali do čtvrtfinále (2021 a 2022). Na slovenské střídačce Ramsay odkoučoval už 125 zápasů, čímž překonal i dosavadní rekord Júlia Šuplera (122 zápasů).

„Každý rok si říkám, že tento šampionát bude můj poslední, moc si dopředu plány nedělám,“ vykládal Ramsay. „Před tímto rozhodnutím jsem mluvil s manželkou a řekla mi: ‚Vím, že se vrátíš a nevzdáš to!‘ Na Slovensku to má, stejně jako já, ráda.“

Složení realizačního týmu se bude řešit. Jeden z asistentů Andrej Podkonický dal přednost nabídce z ruského Omsku, tím jeho mise u národního týmu končí. „Zatím jsme asistenty neřešili, máme na to celé léto,“ podotkl Šatan. „Zásoba asistentů je dostatečná, chceme mít jasno na začátku sezony.“

Za šest let na slovenské střídačce dokázal Ramsay do týmu zabudovat řadu mladých talentů. Byl u reprezentačních začátků Martina Fehérváryho, Juraje Slafkovského, Šimona Nemce nebo Samuela Kňažka. Nebál se nominovat „neznámá“ jména, kterým se pak otevřely dveře do světa (Kelemen, Regenda, Koch).

„Nesmírně si vážím, čeho se nám společně podařilo dosáhnout,“ říkal Ramsay. „Nejenom mně, ale celé slovenské reprezentaci za šest roků společné cesty. Vždy jsme byli jeden tým, který vyhrával i prohrával spolu. Nikdy to nebylo jen o hráčích nebo trenérovi. Vždy to bylo o nás.“