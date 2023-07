Tým z druhé ligy vrátil reprezentaci účet na Twitteru: Nechtěli jsme škodit

Byla to kauza, kterou se bavilo celé Česko. Hokejový svaz v minulém týdnu přišel po konci spolupráce s agenturou BPA o své sociální sítě. A nejen to. Twitterové heslo @narodnitym, dlouho neodmyslitelně spjaté s profilem České hokejové reprezentace, si na sebe převedl Havlíčkův Brod. Klub ze třetí nejvyšší soutěže nyní ustoupil vyššímu zájmu a po vzájemné dohodě účet znovu předal do správy reprezentaci. Ta začala budovat původní základnu 103 tisíc sledujících od nuly.