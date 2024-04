Postup Motoru komplikací? Mohl by způsobit problém domácímu MS žen

Chyběl kousíček. Hokejisté Motoru v letošním play off málem dokonali postup přes Třinec. V sérii, v níž prohrávali 0:3 na zápasy, dorovnali, sedmý zápas ve Slezsku ovšem nezvládli. Průnik do semifinále by jistě euforicky oslavovali, v příštím roce však může být lehkou komplikací. Svaz uspořádá v Českých Budějovicích ženský šampionát v termínu, který by mohl potenciálně kolidovat s bojem Jihočechů o Masarykův pohár.

Mezi 9. a 24. dubnem příštího roku se na tuzemské půdě uskuteční nejprestižnější zápolení hokejistek. Češky budou usilovat o vylepšení výsledku z nedávno skončeného turnaje v Kanadě, na kterém padly v souboji o bronz s Finkami. Své duely však sehrají v čase, kdy má extraliga na programu semifinálová klání.

Pokud by do nich vstoupil Motor, může to být problém. A ten se řeší. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba na čtvrteční tiskové konferenci vyjádřil přání, aby si klub o medaile zahrál. Uvedl, že organizátoři v případě, kdy by tento scénář nastal, přesunou kolidující zápasy šampionátu do jiného města. Počítají i s přepravou fanoušků a dalšími opatřeními.

V úvahu připadalo také pořadatelství v Karlových Varech. „Radili jsme se s Petrem Břízou. Pro České Budějovice jsme se rozhodli z toho důvodu, že je to hokejové město, kde se rodí reprezentanti, které jsem trénoval i já. Divácké zázemí je tu obrovské. Jako trenér Třince jsem tady rád jezdíval,“ uvedl prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Spolupráce, na které se Jihočeský kraj finančně podílí, má i další přesah týkající se národního týmu. Do arény Motoru by se měly přesunout dvě akce Českých her, a to v letech 2026 a 2028. Turnaje kategorií od šestnácti do dvaceti let pak budou hostit další města z okolí – Tábor, Jindřichův Hradec a Písek.

„Není to jen o několikadenním turnaji, ale i o tom, aby byl kraj uznávaný jako hokejový. Spolupráci jsme proto rozšířili na další čtyři roky, chceme sem přivést i národní tým v rámci soustředění. Taková spolupráce mezi kterýmkoliv krajem a Českým hokejem ještě nevznikla,“ pochvaloval si Bříza.

Mistrovství světa žen se kromě domácí reprezentace zúčastní dalších devět zemí, z nichž dvě ještě bojují o postup v nižší divizi. Hrát se bude nejen v hlavní hale Motoru, ale i v té tréninkové. Svaz navíc představil originální vizuál pod mottem „Hrdinky přicházejí“ a s ženskou postavou jako nejen grafickým prvkem, ale také maskotem.

„Inspirací mi byly rozhovory s hráčkami národního týmu. Abychom nemuseli vzhlížet jen k mužským vzorům, ale měli i své zástupkyně,“ řekl k tomu hlavní designér Filip Kregl.