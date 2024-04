Tomášek o fiasku s Färjestadem: Byli jsme jako Boston. Jak zvládá tlak?

Vypadnutí s Rögle byl šok. Podle Tomáška ale ne zas takový, jako by tomu bylo v případě české extraligy, kde se v posledních letech odděluje ostrůvek elitních týmů od zbytku. Byť i v tuzemské soutěži se nejednou stalo, že vítěz základní části vypadl už ve čtvrtfinále. „Oni nás řezali, my jsme se s nimi začali prát a hulákat na rozhodčí. Během sezony nás nepostihl žádný výpadek, celou sezonu jsme byli první, druzí. Pár zápasů jsme prohráli, když se nám zranili gólmani, ale oni hráli typický play-off hokej. Už v létě byli pasováni na titul, v lednu změnili trenéra, chytli šňůru výher a díky tomu se dostali do play-off. Fanoušci byli z našeho vypadnutí zklamaní, ale připomínalo se, že podobně dopadla i Tampa nebo loni Boston,“ popisoval skandinávskou pozitivitu Tomášek.

„Zároveň šest, až sedm týmů má ve Švédsku kvalitu na zisk titulu. To u naší extraligy nevidím,“ doplňuje.

Před dvěma se zranil v semifinále českého play-off proti Českým Budějovicím. Vinou zlomeného kotníku chyběl ve finále s Třincem, na který bez svého nejlepšího hráče Pražané nestačili, zároveň tím tehdy přišel o lukrativní zahraniční angažmá. Následně Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, takže z morálních důvodů směrem na Východ nechtěl a ještě rok zůstal ve Spartě.

Aktuálně se skvěle etabloval ve Švédsku, kde musel dokázat, že bude platný a že nezabírá místo domácím borcům. Možná mu pomohlo i sebevědomí, které načerpal během mládežnických let v zámoří a kterým se vymykal od ostatních hráčů v tuzemském hokejovém rybníčku.

O tom všem a celé řadě dalších témat mluví Michal Mikeska a Pavel Ryšavý s Davidem Tomáškem. Celý díl si můžete poslechnout na zimakpodcast.cz.

0:45 jak se posunul jako hráč

jak se posunul jako hráč 3:30 jak se zabydlel ve švédské lize

jak se zabydlel ve švédské lize 10:50 o svém sebevědomí

o svém sebevědomí 19:30 o nečekaném vyřazení s Färjestadem

o nečekaném vyřazení s Färjestadem 28:10 o zlomeném kotníku, který mu zabrzdil kariéru

o zlomeném kotníku, který mu zabrzdil kariéru 31:28 vyrovnávání se s tlakem

vyrovnávání se s tlakem 34:08 Sparta proti všem