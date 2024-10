Češi po zlatu: Rulík v nejsilnější pozici od Hlinky? Čas na evropské jádro

Český národní tým čeká první reprezentační sraz po zlatém mistrovství světa v Praze. Co čeká mužstvo Radima Rulíka v této sezoně a jak se na něm podepíše, že do Švédska a Dánska před olympiádou nejspíš nepoletí moc hráčů z NHL? Je kouč v nejsilnější pozici od Ivana Hlinky?

„Je to možné. Teď má opravdu volné ruce a nenechá si do toho mluvit. Je důležité, aby nešel třeba cestou bývalého kouče ruského národního týmu Znaroka. Měl by si budovat pozitivní image. Během minulé sezony dokázal vždy všechno vysvětlit, rozebrat. Bylo to bez emocí, dokázal popsat situace tak, jak je viděl, což je pro lidi hrozně cenné,“ líčí v novém Zimáku redaktor Sportu Pavel Ryšavý.

„Radim Rulík čelil obrovským pochybám od lidí. A ať teď udělá cokoliv, je mi to jedno, protože vím, že s tím má nějaký plán,“ doplňuje Michal Mikeska. Potenciál rozdělit společnost přitom měl zapleklitý případ Davida Skleničky. Po angažmá v KHL, kam odešel už po vypuknutí plné invaze na Ukrajinu, zamířil do Švýcarska - a svaz evidentně zvažoval, jak s ním naložit. I této komplikované záležitosti se věnuje nový Zimák.

Podíváme se ale v prémiové části i na insiderské souvislosti trejdu Tomáše Zohorny s Jáchymem Kondelíkem. Měly by Zohornovi Pardubice vyvěsit dres a co se skrývá za umným PR Dynama?

