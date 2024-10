Rulíkova první nominace po zlatém MS: Kachna Sklenička a Kacetlovo jaro

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Co s tím sklem? Na nějakém předběžném seznamu se asi objevil. V Lausanne boduje, patří k nejlepším bekům švýcarské ligy. Jenže pak se někomu rozsvítilo. No jo, jenže on předtím byl v KHL. Platí, že nesmíme povolávat hráče, co tam podepsali po ruské invazi na Ukrajinu. A tak David Sklenička v nominaci na Turnaj Karjala není a zvěsti o chystaném návratu do reprezentace teď vypadají jak hoax. Tedy kachna.