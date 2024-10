Nejlepší útok v extralize? MZP. Nová zbraň Komety: A budeme ještě lepší

Dva střelci a jeden tvůrce hry. Takhle vidí běžný fanoušek trio Mueller, Zbořil, Pospíšil. Jenže v této sezoně jsou jejich role naruby. Jeden gól za druhým sází drobný centr Adam Zbořil, zatímco Kristián Pospíšil se trefil poprvé až v úterý proti Třinci. Po zápase prohlásil: „Věřím, že máme dost dobrou chemii na to, abychom byli nejlepší útok v extralize.“ Dal na odiv sebevědomí a přesvědčení, že tahle trojka bude lepší a lepší. Až se lépe pozná, sehraje.

Když ve druhé třetině MZP rozebrali defenzivu mistrovských Ocelářů a Pospíšil zavěsil milimetrovou ránou o tyč, fanoušci aplaudovali akci týdne. Zapojili se do ní všichni tři členové formace, do níž se po nemoci vrátil Peter Mueller. Americký démon stihl po příletu ze zámoří zatím jen tři duely, v nichž nasbíral 5 bodů! Prostě mašina. Navíc hraje nesobecky, nebere to na sebe jako dřív. „Doufám, že se mu s námi hraje dobře,“ pousmál se Pospíšil.

Vedle vlasatého bombera vyniká šikovnost jeho parťáků. Subtilní Zbořil i nespoutaný Pospíšil milují puk na hokejce, rádi tvoří, vymýšlí rozmanité přihrávky – a také zakončují. Nyní je paradoxně za kanonýra střední útočník, do něhož byste to neřekli. Už nastřádal osm branek, padá mu to tam pravidelně. „Zbóřovi to lepí a přeju mu, ať mu to lepí do konce sezony. Těší mě, že dostal chuť střílet góly. Pořád mu tvrdím: Když máš šanci, vystřel,“ podotkl Pospíšil.

Na brněnském odchovanci si považuje i jiných hokejových vlastností, než je nadstandardní střela, hlavně zápěstím. „Dělá dobrou práci pro celou formaci tím, že vybojuje puky, vytváří prostor. Toho si extrémně vážím. Je to o mentální stránce. Dostal větší důvěru od trenéra, cítí se komfortně,“ postřehl. Ze Zbořila, jehož mladší bratr Jakub nakonec „zběhl“ za lepšími podmínkami do Pardubic, je těsně před třicítkou věku tahoun jeho milovaného týmu. V Kometě konečně našel pohodu.

Už teď má po první čtvrtině na svém kontě více tref než ve všech předchozích extraligových sezonách, kromě ročníku 2019/20, kdy působil v Mladé Boleslavi a ujalo se třináct jeho střel. K tomu přidává bonus v podobě proměněných nájezdů. V nich je v soutěži naprostá špička. „Vždycky jsem je jezdil rád,“ uvedl. Na podzim mu ustupuje dokonce i Pospíšil, další mistr rozmanitých blafáků. „Jemu to padá, proto tam chodí. Jen ať mu to vychází dál,“ reagoval s nadhledem. Počkat si musí rovněž Mueller, třetí člen mimořádně úderného komanda.

V pátek jeho sílu pozná Kladno.

Bilance v sezoně:

Peter Mueller (36)

Pozice: pravé křídlo

Zápasy: 3

Body: 5 (2+3)

Adam Zbořil (29)

Pozice: centr

Zápasy: 15

Body: 9 (8+1)

Kristián Pospíšil (28)

Pozice: levé křídlo

Zápasy: 16

Body: 13 (1+12)

