Zlatá cesta: film o vítězné Praze míří do kin. Nabízí detailní záběry ze zákulisí

Film Zlatá cesta zachycuje detailní a ojedinělé záběry ze zákulisí české reprezentace. Mimo jiné z kabiny, tréninků i z krizových situací. Ukazuje také momenty po nevydařeném turnaji v Brně, kde čeští hokejisté skončili jen pět dnů před šampionátem poslední.

„Až se podíváte na film, uvidíte, že Radim Rulík říkal, že měl v plánu aspoň jedno utkání v Brně vyhrát, ale nepočítal s tím, že prohraje všechny. Nepočítal s tím, že se svalí taková kritika. Celé to vysvětlí film,“ poodkryl režisér Petr Větrovský.

„Záměrem určitě nebylo prohrávat zápasy, to žádný trenér nechce. Záměrem bylo spíš zmást soupeře, zamotat mu hlavy. Pak přišel pan Hadamczik podat hráčům pomocnou ruku. Hráči se spojili a semkli,“ popisoval Jiří Šlégr, současný reprezentační generální manažer.

A dále už to znáte. Po vlně nevole a kritiky udolala Rulíkova parta zkraje MS Finy po nájezdech a v základní skupině brala za Kanadou a Švýcarskem třetí místo. Ve čtvrtfinále zdolala favorizované Američany, o kolo později pak totálně semlela ještě nabitější Švédy. Poté, co dramatické finále rozsekl David Pastrňák, slavil Rulíkův tým vůbec první domácí zlato od roku 1985.

„Předcházela tomu spousta těžkých věcí. Odvolat trenéra Jalonena, a vyměnit ho za celý realizák dvacítek, bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí. Nevíte, zda to dopadne, ale za rozhodnutím si stojíte. Děkuju Lojzovi Hadamczikovi, protože našel odvahu. Radima znám od roku 2002 z Omsku. Věděl jsem, do čeho jdeme a koho bereme. Když Lojza přišel s tímto návrhem, okamžitě jsem ho podporoval,“ ohlížel se Šlégr.

Na premiéru Zlaté cesty dorazil i prezident svazu Alois Hadamczik. „Účelem filmu bylo, aby se diváci znovu mohli podívat na to, co bylo v Praze. Je to pro diváky, je to pro celý národ. Bral jsem to jako dobrou věc, že český hokej bude mít takový film. Momentálně jsme v napětí, jak to bude, co tam bude, protože ještě jsem to neviděl,“ pousmál se před sálem.

A nakonec to stálo za to. Těšte se.