ONLINE: Hradec Králové - Sparta 0:1. Sesadí Pražané Třinec z čela? Kometa vede nad Kladnem

Tomáš Hyka a Pavel Kousal slaví gól do branky Mountfieldu
Tomáš Hyka a Pavel Kousal slaví gól do branky MountfielduZdroj: ČTK / Taneček David
Stanislav Škorvánek v brance Hradce Králové
Gólová radost na sparťanské střídačce
Jakub Kovář zasahuje v brance Sparty
Ondřej Dlapa v souboji s Adamem Raškou
Střídačka Sparty pod vedením Jaroslava Nedvěda a Patrika Martince
Radost hokejistů Kladna
Páteční hokejový večer nabízí tři zápasy 24. kola Tipsport extraligy. Zajímavý souboj je k vidění v Hradci Králové, kde rozjetý Mountfield útočí na šestou výhru v řadě proti Spartě, která by Východočechy posunula na první místo. Kladno doma čelí mistrovské Kometě Brno. Zvedající se Mladá Boleslav hraje v Českých Budějovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
23Tipsport93,41,54Detail
LIVE 2. třetina
12Tipsport7,23,81,54Detail
LIVE 2. třetina
01Tipsport5,63,71,65Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Pardubice231222773:5242
3Mountfield221140764:4541
4Plzeň231123759:4740
5Sparta2511311073:6440
6Brno221113762:5938
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

