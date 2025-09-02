Kaltounková okouzlila parádou a vyhlíží olympiádu: Vždycky to byl sen
Rozjela se proti brance, hokejku si prostrčila mezi nohama a efektním způsobem rozhodla o výhře Česka v nájezdové loterii. Útočnice Kristýna Kaltounková na víkendové zastávce ženské Euro Hockey Tour přispěla dvěma góly i úspěšnými nájezdy ke druhému místu na turnaji. Nejlepší česká hokejistka sezony pomalu vyhlíží debut v prestižní PWHL i nadcházející olympijské hry. „Vždycky to pro mě byl sen. Doufám, že budu nominovaná,“ vyprávěla skromně.
O minulou účast pod pěti kruhy přišla. Kristýna Kaltounková kvůli neshodám s předchozím realizačním týmem zmizela z reprezentace, při české premiéře na olympiádě její jméno v nominace chybělo. O čtyři roky později bude situace jiná. Třiadvacetiletá útočnice zářila na domácím mistrovství světa a na draftu do PWHL, ženské obdoby NHL, byla volbou číslo jedna. Táhnout nároďák by měla i v únoru v Miláně.
„Pokud se tam dostanu, doufám, že s týmem uděláme co nejlepší výsledek. Hokejově se o tom vůbec nemusíme bavit. Je to vždycky sen. Mimohokejově to bude taky velký zážitek,“ uvědomovala si Kaltounková.
Do Itálie už poletí jako hráčka PWHL. Jedničku draftu z ní letos v červnu udělal klub New York Sirens. Kaltounková strávila za mořem posledních osm sezon, poslední roky se zlepšovala na univerzitě v Colgate. Mezi profesionálky půjde jako magistra pedagogiky se zaměřením na dějepis a sociální studia pro střední školy.
„Kvůli mistrovství jsem musela jeden předmět odložit, v létě jsem ho musela dělat online. Zvládla jsem to ale v pohodě a mám dokončený magisterský titul,“ prozradila Kaltounková. Vystudovanému oboru by se v budoucnu ráda věnovala. „Věnuju se tomu pořád. Vyučování dětí ve škole je úplně to samé jako vyučování dětí na ledě. Trénuju malé děti i holčičky na individuálních trénincích. Všechno se to prolíná. Určitě bych v tom chtěla pokračovat, ať už je to v jedné formě, nebo ve druhé,“ zamyslela se talentovaná hráčka.
Teď chce ovšem napsat co nejlepší kariéru v PWHL. V týmu Sirens ji čeká změna jak po hokejové, tak po životní stránce. „Univerzita byla fakt in the middle of nowhere (uprostřed ničeho). Nic tam nebylo,“ smála se Kaltounková. „Bude fajn, že nebudu muset plánovat cesty pětatřicet minut, psát si dlouhý seznam. Když budu něco potřebovat, zajedu si,“ pochvalovala si.
Léto s kamarády i v posilovně
Aby v týmu okamžitě prorazila a byla přínosem, naplánovala si na léto tvrdou dřinu. „Léto jsem trávila v posilovně, na ledě, ale i s kamarády a rodinou. Bylo toho hodně. Draft, Zlatá hokejka, různé akce jako Holky na led. Je toho hodně, ale je to super. Prioritu má ovšem samozřejmě posilovna a ledy,“ prozradila.
Hokejově očekává od stále ještě mladé ligy novou výzvu. „Moc se na to těším, bude to hodně o hře do těla. Bylo na čase, abych po pěti letech trošku změnila svůj život. Těším se na novou kapitolu, bude to nová výzva,“ usmívala se Kaltounková.
V New Yorku bude jedinou Češkou, napříč soutěží se ale bude setkávat s krajankami Danielou Pejšovou, Klárou Hymlárovou, Kateřinou Mrázovou, Anetou Tejralovou, Denisou Křížovou a Terezou Vanišovou. Společně absolvují na začátku listopadu reprezentační turnaj ve Švédsku, než se vydají přes oceán, aby bojovaly o co nejlepší místo v klubech.
„Je to hodně o nás, jak se připravíme. Máme daný termín a na ten přijedeme připravení, nebo ne. Mně to tak nevadí. Vím, že vstanu a jdu cvičit, na led a dělat, co je potřeba. Volnost je mi možná příjemnější, protože vím, že na to nekašlu a připravuju se,“ odhalila Kaltounková, že není mezi sezonami pod přísným dohledem nového zaměstnavatele.
V zámořské PWHL bude v nadcházející sezoně poprvé bojovat osm týmů. V rozšiřovacím draftu doplnil stávající šestku Seattle a Vancouver. Hráčky absolvují v základní části třicet zápasů, program utkání zatím vedení soutěže nezveřejnilo.