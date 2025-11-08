Finsko - Česko 4:2. Tak zase ne. Rulíkův tým je na nule. Zlý dojem odvrátil až závěr
PŘÍMO Z FINSKA | Druhý zápas přinesl druhou porážku na Finských hrách. Národní tým hokejistů po čtvrteční porážce 1:3 se Švédy v Ängelholmu nestačil na Finy a po prohře 2:4 zůstává stále bez bodu. V neděli od 12 hodin čeká reprezentaci poslední test v rámci vstupu do olympijské sezony. Přijdou první zisky?
Prověrka zatím nevychází, rozpaky způsobuje fakt, že Češi nejsou tolik nebezpeční jako v mnoha předchozích turnajích evropské Tour pod vedením Radima Rulíka. Navíc s výhledem na únorové ZOH. Proti Finům se hosté dlouho trápili, přesto se nakonec vymáčkli až k závěrečné power-play a snížení z 0:3 na 2:3. Soubor Suomi pak uklidnil davy v Tampere pojistkou do prázdné klece.
Zaráželo, jak strastiplně se Češi potýkali se svou ofenzivou, neudrželi se delší čas na puku v útočném pásmu, žádné manévry se nekonaly. Nebo lidově: Není ranka, není branka. K tomu patřily prohrávané osobní souboje. Poražení se probrali z jisté letargie až v poslední části po snížení Dominikem Kubalíkem (46.) a Radimem Zohornou (59.). Malé plus: svěřenci Radima Rulíka za celý zápas jen dvakrát faulovali, jenže také inkasovali, byť potrestaný Filip Chlapík těsně po gólu zrovna naskakoval na led.
Finové byli od prvních střídání dynamičtější, všude byli o krok dřív, bez potíží se dostávali do ofenzivní zóny. Jejich razantní nástup se dal očekávat zvlášť poté, co první duel na domácím turnaji prohráli se Švýcary. Takže se potřebovali rehabilitovat před vlastními fanoušky. Uběhlo pouhých 88 sekund a Seveřané prchli do vedení, druhá formace si špatně vyhodnotila situaci u vlastní branky, nechala volného Ruotsalainena, k němuž se nestihl přesunout Libor Hájek a Fin vypálil přesně.
„Byla tam blbá komunikace, měl jsem zůstat asi před bránou, měli jsme si to líp rozebrat,“ uvažoval pro ČT obránce Jan Ščotka. „Takhle brzy dostat gól byla škoda. Trochu nás to dostalo dolů, ale ke konci jsme měli už lepší šance. Tohle bude naše cesta k vítězství,“ pravil.
Tým Radima Rulíka plnil ze sta procent pouze jediné předsevzetí – nefaulovat. Byli to Češi, co měli v první části jedinou přesilovku, jenže Sedlákova elitní formace se vůbec nedostala k ohrožení finské branky, záložní komando s Chlapíkem či Flekem rovněž ne. První kloudný vzruch od českého souboru přišel až v 15. minutě, postaral se o něj Sedlákův útok. Ten však byl záhy opět zatlačen před Kváčovu branku. V 19. minutě mohl z brejku Dominik Kubalik vystřelit, ale rozený střelec kupodivu hledal z akce ujíždějícího Sedláka.
Obraz hry se po první přestávce příliš nezměnil, ani z druhé české přesilovky neuhodilo, domácí vše s přehledem ustáli. K důležité situaci došlo ve 27. minutě, kdy se Filip Chlapík úspěšným napadáním zavrtal do finské rozehrávky, jenže soupeř z ní vybruslil, zatímco Češi nestihli reagovat a Tukiainen z brejku nádherně pod horní tyčku zvýšil na 2:0. Ve 34. minutě svitla šance při úprku Matyáše Kantnera s Lubošem Horkým, přečíslení dvou na jednoho ovšem skončilo nepřesnou střelou druhého jmenovaného. „Asi to ode mě nebylo úplně přesně přihrané, neudělal jsem mu to jednoduché,“ mrzelo Kantnera.
Když pak Filip Chlapík nedlouho poté odešel na trestnou lavici, v doznívající výhodě Manninen v důrazu předčil Stránského a dorval potřetí kotouč za Kváčova záda. V tu chvíli nic nenasvědčovalo obratu, Češi věděli, že jsou pozadu. Na vkus a dojmu z posledních dvou sezon až příliš pozadu. Drama přišlo, ale nestačilo to ani na bod.
Tabulka turnaje
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2.
|Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:9
|3
|3.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4.
|Česko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0