Rulík po generálce před ZOH: Převažují pozitiva, turnaj mi pomohl. Filozofii neměním
PŘÍMO Z CURYCHU | Získal poslední možnost otestovat hráče z Evropy, po návratu ze Švýcarska se reprezentační trenér Radim Rulík rychle přesune na misi do zámoří. Během šesti zápasů navštíví šest zápasů NHL, utkání farmářských týmů vynechá. Zkraje ledna pak oznámí konečnou nominaci pro olympijské hry. „Veřejnost si ale bude muset počkat, už je to jenom pár dní. Nabádám k trpělivosti. Pak bude velký prostor, aby se do toho pustili z druhé strany,“ nenaznačil nic konkrétního po posledním předolympijském klání.
Zvládli na svoji stranu urvat dva vyrovnané zápasy, na závěr Švýcarských her nestačili na Švédsko a zapsali vysokou porážku 0:5. Podle šéfa střídačky Radima Rulíka ale na turnaji převážila pozitiva, trojice utkání pomohla vyřešit několik otazníků v nadcházející nominaci. „Nebyl to nepovedený turnaj, ale olympiáda bude něco úplně jiného,“ upozorňoval kouč.
Co rozhodlo o vysoké prohře v posledním zápase?
„Švédové byli jednoznačně lepší v pohybu, v kombinaci, v rychlosti. My celý zápas tahali za kratší konec. Než se dostali do tempa, bylo to malinko vyrovnané, ale od půlky první třetiny byli lepší. A potom i celý zápas. My ještě dvě třetiny drželi přijatelný výsledek 1:0, se kterým se dalo něco dělat, ale bohužel nám odešly síly a Švédové to potvrdili. To, že třetí třetina skončila 0:4, není, že bychom se na to vykašlali, ale stoprocentně to, že jsme už neměli síly. V kabině máme virózu, kluci hrají pod prášky a i my na tom nejsme úplně nejlépe. Nechci se vymlouvat, ale zdravotní stránka nebyla ideální.“
Odnášíte si ze zápasu i nějaká pozitiva?
„Hodnotil bych to jako turnaj. Měli jsme tři zápasy s opravdu těžkými soupeři. Jak Finové, tak Švýcaři nabití, u Švédů není náhoda, že ještě neprohráli na Euro Hockey Tour. Opravdu mají velice silný a kvalitní tým. Hodnotil bych to jako turnaj a tam bych hodnotil pozitivně. Vyhráli jsme dvě utkání, v listopadu jedno, tam vidím jednoznačně posun. Dokud jsme měli sílu a úplně nás to nedoběhlo, měli jsme pohyb a prvky, které chceme, aby ve hře byly, se tam objevovaly víc a víc.“
Před turnajem jste říkal, že je důležité plnit stanovený systém hry, což vám v listopadu trochu chybělo. Tentokrát je spokojenost?
„Ve dvou utkáních určitě, bylo to lepší než horší. Dneska to bylo víc horší než lepší, ale bylo to dané pohybem. Už jsem vysvětloval, proč myslím, že jsme ho neměli. Olympiáda bude něco úplně jiného. Je tam malé hřiště, s tímhle se to nedá srovnat. Švédští hráči, ať už byli ze švýcarské nebo švédské ligy, jsou na velké hřiště zvyklí, mají na to timing, jsou na to natrénovaní. Je to opravdu znát, mají velkou kvalitu. Ale olympiáda bude něco úplně jiného.“
Vím jména z Evropy i z NHL
Pomohl vám turnaj v rozhodování o nominaci? Někteří hráči měli potvrdit plán, jiní měli o nominaci zabojovat.
„To se potvrdilo. Je to správně řečené.“
A turnaj vám spíš pomohl, nebo přidělal další otazníky?
„Pomohl mi. Pomohl.“
Máte tedy jasněji, jestli upřednostníte vytěžované hráče z Evropy před hráči ze zámoří, kteří nemají takový prostor?
„Taky mám jasněji. Ale je to furt podobné, jak jsem říkal. Neměním filozofii, nemám jediný důvod ji měnit.“
Dá se v tuhle chvíli prozradit, jaký bude poměr mezi hráči ze zámoří a z Evropy?
„Já to nemám spočítané procentuelně. Vím jména z Evropy, vím jména z NHL. Veřejnost si ale bude muset počkat, už je to jenom pár dní. Nabádám k trpělivosti. Pak bude velký prostor, aby se do toho pustili z druhé strany.“
V obraně se velmi dobře jevil obránce Jiří Ticháček. Přiblížil se nominaci právě on?
„Jeden zápas určitě nehraje tak významnou roli jako série zápasů a forma. On každopádně přijel na turnaj s dobrou formou a patřil k obráncům, o které jsme se mohli opřít. Kdybych ho měl hodnotit směrem k tomuhle turnaji, určitě se mu velmi vyvedl.“
Po návratu do Česka byste měl vyrazit na zámořskou inspekci. Co vás čeká?„Návrat a v úterý odlétáme do Bostonu. Budeme do třiadvacátého každý den na zápasech a 24. dopoledne letíme nazpátek. Pak se začne všechno chystat, protože na začátku ledna musíme nominaci nahlásit IIHF. Na konci prosince a začátku ledna nominaci vytvoříme, jakmile bude hotová, seznámíme s ní hráče, aby to věděli, a budeme pracovat na tom, aby dostali materiály, jak je máme připravené, směrem k olympiádě. Tam už bude minimum času, abychom těžili ze společné přípravy. Je potřeba, aby už kluci věděli, jaký herní plán máme, jaké herní principy máme. S tím budou seznámení.“