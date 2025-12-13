Rozestavěná aréna pro ZOH? Rulík: Vůbec nevím, jak si to představují, ale jsem optimista
PŘÍMO Z CURYCHU | Jde jen o sedmisekundový úsek videa, přesto v sobotu odpoledne rozpoutal na sociálních sítích bouři reakcí. Záběry pořízené v Itálii ukázaly aktuální situaci na stavbě hokejové arény v Miláně. Chybějící tribuny, nedokončená stěna za jednou z branek, jeřáb postavený vedle budoucí ledové plochy. Právě tady by se už za necelé dva měsíce měl hrát vrcholný turnaj s hvězdami NHL. K reprezentačnímu kouči Radimu Rulíkovi se ale prý virální záběry ze sociálních sítí nedostaly. „Vůbec nevím, jak si to představují. Ale asi to mají spočítané. Uvidíme,“ řekl na konto pomalu rostoucí haly.
Poslední předolympijskou zkoušku můžou zvládnout se stoprocentní bilancí. Češi ve čtvrtek v Liberci porazili Finsko, v sobotu navázali v Curychu výhrou nad domácím Švýcarskem. O prvenství na turnaji se poperou v neděli proti Švédům. „Nejedeme na turnaj s tím, že to chceme vyhrát. V podstatě vůbec se o tom nebavíme, bavíme se o tom, jakým výkonem se chceme prezentovat. Tak to zůstane i do posledního zápasu,“ pravil hlavní trenér Radim Rulík před závěrečným duelem.
Proti domácím Švýcarům jste brali výhru 5:3. Panuje spokojenost?
„Samozřejmě jsme věděli, že domácí tým bude mít nástup před domácím publikem. Postavili nejsilnější tým, co jsme proti nim zatím na Euro Hockey Tour hráli. I výsledek, kdy hráli 2:2 se Švédy a rozhodly až penalty, to dokládá. V první třetině měli víc ze hry, my byli víc defenzivní, víc se hrálo u nás ve třetině, ale zvládli jsme to. Od druhé třetiny jsme se zlepšili, byli jsme lepším týmem, měli víc útočné pásmo než oni u nás. Bohužel fauly je dostaly zpátky do hry, i když myslím, že ten první od Michaela Špačka v žádném případně nebyl. Ač jsme oslabení zahráli skvěle, špatně jsme vystřídali a oni nás potrestali.“
Ve třetí třetině jste dokázali zápas definitivně zlomit na svou stranu.
„Věřili jsme, že přestože jdeme do třetí třetiny za nerozhodného stavu, máme na to, abychom to překlopili na naši stranu. Byli jsme potom šťastnější, třetí třetina byla vyrovnaná. Podržel nás gólman, protože oni měli tři skoro samostatné nájezdy, což nechceme, ale vyplynulo to ze hry. Celkově cenné vítězství proti domácímu týmu před jejich fanoušky. My včera cestovali celý den, oni měli odpočinek a nikam necestovali. Byli v daleko lepší pozici. My to velice slušně odehráli a zápas zvládli.“
Bohužel to po becích tři roky chceme
Byl soupeř nejnebezpečnější právě v únicích?
„Nedošlo by k tomu, kdyby náš obránce (Gazda), který měl být na ose, na ose byl. Z osy by to stíhal. Bohužel to po becích tři roky chceme, ale pak úplně nemají timing na velkém hřišti. Ač je to obránce, který na velkém hřišti celou sezonu hraje. Ten by to měl mít. Bohužel došlo k téhle poziční chybě, že nezajistil druhého obránce. Mluvím hlavně o prvním gólu.“
Už v Liberci jste říkal, že po hráčích chcete rychlý pohyb. Byl jste s ním spokojený i na větším hřišti?
„Měli jsme tam docela dost nepřesností. V kombinaci, přihrávkách. Někdy takový zápas prostě je. Možná to bylo dané tím, že k nám rychle přistupovali a dali nám málo prostoru. Soupeř výborně bruslil. To možná sehrálo roli, ale nakonec jsme se s tím vypořádali.“
V neděli vás čeká boj o první místo na turnaji se Švédskem. Je nevýhoda, že do poledního zápasu půjdete bez většího prostoru na odpočinek?
„Ani tak nejde o první místo. Zase se změní sestava, máme to připravené. Pokud nám do toho zdravotně něco nezasáhne, tak to uděláme tak, jak to máme nachystané. Pro nás je to malinko složitější. Končíme později než Švédové, ale tak to je. Pokusíme se s tím co nejlépe vypořádat.“
Násobí se únava i cestováním? Švédové tu byli na rozdíl od vás od začátku turnaje.
„Nejhorší to bylo pro Finy. Přijeli pozdě, všichni (novináři) jste cestu absolvovali s námi, tak víte, co to je. A to nemáte žádný výkon. Oni jsou samozřejmě trénovaní, ale pro ně to bylo asi nejhorší. To hrálo Švédům do karet ve vzájemném zápase. Uvidíme zítra. Je to jedno. Nemáme to jako oni, ale tak to prostě je. Víme to a pokusíme se s tím co nejlépe srovnat.“
Půjde do branky Petr Kváča?
„Pokud všechno bude tak, jak máme připravené, měl by jít do branky. Vždycky to máme rozdělené dva jedna.“
Půjde taky o poslední prověrku před únorovou olympiádou. Internetem zatím začalo kolovat video z arény v Miláně. Viděl jste ho?
„Ne. Co tam bylo?“
Bylo tam vidět, v jak rozestavěném stavu se momentálně aréna nachází.
„Já jsem to neviděl, nedívám se na to. Nejsem na sítích a nikdy nebudu. To jde mimo mě, pokud mi to neukážou někteří kluci, kteří na tom jsou. Jsem úplně nepolíbený. Milan Hnilička tam ale byl na inspekční cestě, poslali nám nějaká videa jenom pro nás. Bylo to bez střechy, byl tam samý stožár, všude písek, hlína, bahno. Vůbec se tomu nedivím.“
Teď je to stále daleko od dokončení.
„To je výborné, bezvadné. Vůbec nevím, jak si to představují. Ale asi to mají spočítané. Uvidíme.“
Vy jste optimista?
„Já jo. Vždycky jsem optimista.“