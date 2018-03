Třinec vs. Pardubice. Biegl chytal za oba, v 7. zápase víc věří Dynamu

Kaut střílí gól do sítě Třince • Jaroslav Legner / Sport

Extraligové medaile slavil s Třincem i s Pardubicemi. Bývalý brankář Radovan Biegl (48 let) je spjatý s oběma kluby, které si to dnes rozdají v sedmém čtvrtfinále Generali play off. V Pardubicích Biegl rozjížděl kariéru, v Třinci žije jeho dcera. „Nefandím nikomu, ale kdybych si měl tipnout, kdo sedmé čtvrtfinále zvládne, tak bych spíš řekl Pardubice. Nebudou pod takovým tlakem.“ Rozhodující bitva o semifinále začíná v Třinci v 17.20 hodin a vy ho můžete sledovat ONLINE na iSport.cz !

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:36. Marcinko, 25:34. O. Kovařčík, 28:26. Adamský, 35:23. Svačina, 37:03. R. Vlach, 43:08. Polanský, 53:35. O. Kovařčík, 55:22. O. Kovařčík Hosté: 58:53. Treille Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart (A), Matyáš – Rákos, Marcinko, Petružálek – Dravecký, R. Vlach, Hrňa – Adamský (A), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kvasnica. Hosté: Kacetl (36. Klouček) – Wishart, Cardwell, Čáslava (A), Trončinský, Mojžíš, Hrabal, Ščotka – Rolinek (C), Tomášek, Beran – Treille, Marosz, P. Sýkora (A) – Perret, Poulíček, M. Kaut – T. Svoboda, Dušek, J. Sýkora. Rozhodčí Pavel Hodek, Vladimír Pešina – Jiří Svoboda, Miroslav Lhotský Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 200 diváků)

Extraligové play off sleduje Radovan Biegl zpovzdálí. Coby trenér druholigového Žďáru nad Sázavou se soustředí na blížící se bitvu o postup do WSM ligy. Ovšem dramatická série Třince s Pardubicemi jej nenechává klidným. Nejen díky tomu, že má hromady zážitků z obou táborů.

„Ve Žďáru nám hraje bývalý třinecký obránce Martin Lojek a s hokejem tady začínal pardubický útočník Martin Kaut, takže tohle čtvrtfinále je pro nás pochopitelně téma,“ říká Biegl, který aktivní kariéru ukončil před třemi lety. „Teď už chytám jenom rýmu, v pětačtyřiceti jsem to definitivně pověsil na hřebík. Už si zahraju jen občas s veterá- ny.“

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 6:3. Dynamo se nevzdává, rozhodne až sedmý zápas

Překvapení z roku 1994

Ve Žďáru nad Sázavou trénuje Radovan Biegl společně s Michalem Konečným. „S Michalem jsme proti sobě hráli v roce 1994 ve finále,“ připomíná Biegl. „Já za Pardubice, on za Olomouc. A právě tuto památnou sezonu 93/94 mi současné Pardubice docela připomínají. Tehdy jsme to s mužstvem bez nějakých výrazných hvězd dotáhli až do finále. Teď byly Pardubice také podceňované, nikdo od nich nic velkého nečekal.“

I pro Biegla jsou výkony Dynama překvapením. „Obrovským. Sice jsem to neměl v sezoně moc času sledovat, ale je vidět, že realizační tým je dokázal stmelit a vtisknout týmu tvář bojovníků.“

Biegl připomíná, že také v roce 1994 hráli s Pardubicemi čtvrtfinále na maximální počet zápasů. Série s Vítkovicemi byla po čtyřech duelech nerozhodná 2:2. Rozhodující zápas byl v Ostravě, Pardubice jej vyhrály 3:1. Stejné bylo i to, že po základní části byly Vítkovice třetí a Pardubice šesté.

„Současný Třinec mi pro změnu připomíná sezonu, ve které jsme také nakonec skončili stříbrní,“ vzpomíná Biegl. „To bylo v roce 1998, čtvrtfinále i semifinále jsme hráli na maximální počet zápasů. Nejdřív se Slavií, potom s Vítkovicemi. Na pátý rozhodující zápas jsme jeli do Vítkovic a taky se spíš počítalo s tím, že si to Vítkovice pohlídají. A my tam dokázali 4:1 vyhrát.“

I proto si myslí, že ve výhodě dnes budou spíš Pardubice. „Třinec bude doma pod větším tlakem,“ míní bývalý gólman. „Vyřazení by bylo bráno jako neúspěch, je tam větší tlak, je to velmi silný a stabilní klub. Ani Pardubice nebudou hrát uvolněně, to vůbec. Budou zarputilé. Chtějí veřejnosti dokázat, že jsou schopny postoupit i do semifinále. Třinec to bude mít nesmírně těžké.“

Tlak neustál

Osobně zažil Radovan Biegl jen jednu vzájemnou bitvu v play off. Hned ve své první sezoně po přestupu z Pardubic do Třince v roce 1997. „Prohráli jsme 1:3 na zápasy,“ vybavuje si okamžitě.

„S Třincem jsme tehdy byli v roli favorita, nikdo se toho nezříkal, ale Pardubice nás předčily. Nebylo to nic příjemného, pamatuju si to moc dobře, protože nás tehdy v uvozovkách uteklo do Třince víc Pardubáků.“

Kromě Biegla za Oceláře tehdy s pardubickou minulostí hráli například Petr Jančařík, Marek Zadina nebo Richard Král. „Nevím, jak ostatní, ale já jsem se cítil pod ohromným tlakem,“ říká Biegl.

Sedmé zápasy Pardubic • Foto Sport

„A neustál jsem to. Je to už sice dlouhých dvacet jedna let, ale dobře si pamatuju, že jsme v Pardubicích dostali dvakrát šestku.“ V posledním čtvrtfinálovém utkání Biegla zaujaly Pardubice především velkým elánem.

„Bylo na nich vidět ohromné odhodlání vrátit sérii do Třince. Připadaly mi živější v pohybu, měly rychlejší přechod do útočného pásma. A měly i trochu štěstí, že se k nim kotouče odrážely, ale to právě pramenilo z výborného pohybu.“

Energii vidí zejména v mladých hráčích. „Kautík (Martin Kaut) je odchovancem Žďáru nad Sázavou, stejně jako Martin Nečas z Komety, takže to tady probíráme. Mladí hrají dobře, jakoby bez zábran. Alespoň mi to tak připadá. V Třinci je bezesporu hráčská kvalita, nicméně černá práce mi tam u nich někdy chyběla.“

Žďár má zvuk

Jak si talentovaní Nečas a Kaut v play off zatím vedou, Biegla nepřekvapuje. „Mají v sobě pokoru a chuť na sobě pracovat. Váží si šance a jsou schopni pro svůj výkonnostní růst opravdu pracovat. Jsme za ně rádi, dělají žďárskému klubu dobré jméno.“

Z pozice bývalého brankáře je Biegl zvědavý, koho Oceláři nasadí na sedmý duel do brány. Šimon Hrubec střídal, poslední duel dochytal Peter Hamerlík. „Jarda Kameš (trenér brankářů) bude mít těžkou úlohu, koho z dvojice Hrubec-Hamerlík vybrat,“ předpokládá Biegl.

Sedmé zápasy Třince • Foto Sport

„Komu dát tu opravdu nelehkou roli. Káca (pardubický Kacetl) se rozchytal, působil jistě a určitě je v lepším psychickém rozpoložení. Neznám povahy třineckých kluků, ale oba jsou zkušení, jistě to zvládnou.“

Sám by spíš vybral Hrubce. „Jsem rád, že tuhle roli nemám, nicméně bych se přiklonil k tomu, aby šel do brány zpátky Šimon Hrubec. Bude to zajímavý zápas, těším se na něj. Vyhrát budou chtít oba, teď už je pouze otázkou, kdo se s tíhou zodpovědnosti a okamžiku popasuje lépe.“