Nečasova paráda: vymazal beka i brankáře. Naštěstí to vyšlo, smál se

Gólem a asistencí se podílel Martin Nečas na vítězství Komety Brno ve druhém semifinále hokejové extraligy na ledě Plzně 4:1, díky kterému si úřadující mistr odvezl ze západu Čech vedení 2:0 na zápasy. Talentovaný mladík, který na startu sezony okusil i NHL v dresu Caroliny, ozdobil svůj výkon i krásnou individuální akcí při gólu na 3:0. Kometu v ideálním rozpoložení považuje Nečas v extralize za neporazitelnou.

„Góly a nahrávky mě těší. Hlavní je druhý bod z Plzně. Je to pro nás výborný začátek série,“ radoval se Nečas. Talent českého hokeje se podílel už na titulu Komety v uplynulé sezoně. „Letos si to užívám mnohem víc. Už nejsem žádný nováček. Jsem tu o rok déle a budu tu tentokrát až do konce. Doufám, že půjdeme za titulem,“ uvedl Nečas s připomínkou, že loni místo finále hrál na MS do 18 let.

Brněnský tým kráčí za obhajobou zatím suverénně bez jediné prohry. „Snažíme se hrát dobře z obrany. Máme čtyři vyrovnané lajny a to je naše síla. Pokud takhle budeme hrát pořád, tak nejsme k poražení,“ myslí si hráč, který má zatím za Carolinu v NHL jeden start.

Na výborně organizovaně hrající Kometu zatím nestačí ani vítěz základní části Plzeň. „Hrajeme jednoduše kolem modrých čar, to je naše taktika. Pak chodíme do přečíslení a z toho dáváme góly,“ poodhalil Nečas herní plán svého týmu. „Snažili jsme se hrát pořád stejnou hru. Oni už pak začali být trochu nervózní, faulovali a to se nám vyplatilo,“ dodal 184 centimetrů vysoký centr, kterého často Západočeši brání pouze za cenu nedovolených zákroků.

„Je to play off. To je normální. Hokejista na to musí být připravený. V sobotu jsem dostal trochu na žebra, druhý den koňara, ale to bude v pohodě,“ uvedl střelec krásné třetí branky.

Parádně se uvolnil přes zkušeného obránce Petra Kadlece a zakončil bekhendem do odkryté branky, protože takový manévr nečekal ani gólman Miroslav Svoboda. „Kluci mi říkali, ať víc střílím. Nakonec jsem udělal stejně stahovačku a naštěstí to vyšlo,“ řekl Nečas.

Přínos mladých hráčů na dvanácté brněnské výhře ve vyřazovacích zápasech za sebou vyzdvihl obránce Ondřej Němec. „Máme mix zkušeností a dravého mládí. Ti kluci vyzrávají zápas od zápasu. Mají už větší roli, Neči už je náš klíčový muž. Dělá, co má, a taky vyčnívá,“ chválil spoluhráče třiatřicetiletý bývalý reprezentant.

