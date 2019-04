Zaťovič po prohře Komety: Nic se neděje. Druhý zápas si vezmeme | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: To byla šance! Vlach po Čiliakově chybě netrefil odkrytou branku VŠECHNA VIDEA ZDE

Potvrdilo se, že tyhle zápasy rozhodují přesilovky. Vidíte to taky tak?

„Ano. My jsme dali jednu, oni dvě. Škoda. Šance jsme měli, ale bohužel. Věděli jsme před sérií, že to bude klíčové. Oni dali šťastnější gól v prodloužení a vyhráli. Byl to vyrovnaný zápas na obě strany, pro lidi super. Vyhráli oni, nic se neděje, čeká nás další zápas.“

V základní části jste byli produktivní, v čem jste je sehráli jinak?

„Myslím, že tam měla být rychlejší střela. Dlouhé držení puku, ze kterého nebyla žádná šance. To jsou kousky. Někdy se to odrazí, někdy ne. Neviděl bych to nějak černě. Bohužel jsme je nedali a prohráváme sérii 0:1.“

Na druhé straně v jejich početní převaze to hořelo několikrát…

„Už to oslabení bylo dlouhé, podle mě ani oni nevěděli, co udělat. Nastřelil mu to na hokejku před bránu. Odrazilo se to do víka, takže škoda pro nás. Špatně jsme to pokryli před bránou. Ale jdeme dál. Jeden si z Liberce odvezeme.“¨

Po odstoupení Jana Hrušky na začátku zápasu vám chyběl útočník. Jak vás tohle rozhodilo?

„Když se vyřadí ze hry útočník kvalit Honzy Hrušky, druhý centr, navíc na začátku utkání, to je samozřejmě znát. Pak jsme to tam nějak skládali. Bylo to 3:3, v prodloužení jsme prohráli, ale nic se neděje.“

Kometa není moc zvyklá, aby na začátku série play off prohrávala. Může to hrát nějakou roli?

„Ne. Nikdo nečekal, že to bude zase 4:0. Liberec je kvalitní mančaft, mají dobré hráče, my taky. Bylo to vyrovnané. Příště se třeba štěstí přikloní k nám a zvítězíme my. Je to otevřené. Dokud nebudeme mít čtyři zápasy, dáme do toho všechno. Prohráli jsme první zápas v sérii a musíme se připravit na ten další.“

Hrálo se ve vysokém tempu. Jak tedy nejlíp zregenerovat?

„Každý to má jinak, dělá si svoje. Já si dám po večeři pivo, půjdu spát a to mi pomůže.“

