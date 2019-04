Hrubec po nervech v Plzni: Za chvíli budu šedivej jak pan Brückner | iSport.cz

Velká úleva, jak to skončilo? Jak to bylo psychicky náročné?

„Strašně. Musím se podívat do zrcadla, jak vypadám, za chvíli budu vypadat jak pan Brückner, jak budu z těchhle zápasů šedivej. To jsou fakt do poslední minuty nervy drásající duely a nebylo by nic horšího, než kdybychom, jak to říct slušně… ztratili tohle vedení, které jsme si tak krásně vytvořili. Úžasné bylo, jak jsme po prvním gólu Plzně začali hrát. Neskoplo nás to dolů, ale podřadili jsme, dali dva, vlastně tři rychlé góly a už jsme zase byli na koni my. Ten náskok byl skvělý, ale bylo důležité hrát opravdu až do poslední minuty.“

Jak tohle prožívá brankář? Dva vstřelené góly během devíti vteřin a do dalších dvou minut třetí poté, co jste inkasovali?

„Vzhledem k tomu, že do vedení jsme se dostali my, bylo to pro mě určitě příjemnější, než pro Frodla.“

Nehrklo ve vás, když jste v první třetině namazal Petru Strakovi, který měl před sebou otevřenou bránu, jen dostal puk na brusle?

„Tam je to těžký. Bavili jsme se o tom s klukama. Všichni na přesilovce čekají, že já to někam hodím, ale když si tam bek doveze výborně forčekujícího Kratěnu, tak taky není moc možností, kam to dát. Musel bych to omést a udělat třeba icing. Říkali jsme si, že já opravdu budu potřebovat víc těch možností, abych to mohl odehrát líp. Samozřejmě to nic nemění na tom, že jsem tu situaci vyřešil špatně. Dobře to dopadlo. V tu chvíli ve mně nehrklo, musím zachovat chladnou hlavu a snažit se to co nejlíp vyřešit. Ale o třetině bych si nejraději nafackoval.“

SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:4. Oceláři srovnali sérii, rozhodla druhá třetina 1080p 720p 360p REKLAMA

Byly to vyrovnané zápasy, ale je to 2:2. Jak se mění dynamika série?

„Musím říct, že tyhle dva zápasy jsme hráli skvěle a doma tomu něco chybělo. Ta bojovnost, ta jiskra, která v těch venkovních utkáních už byla. A věřím, že když s tímhle nasazením, co máme, do toho půjdeme doma, tak věřím, že zápas zvládneme. A bude to extrémně důležité utkání, protože už se hraje vlastně už jen na dvě vítězství.“

Přinesli tu jiskru Chmielewski a Werek, což jsou hráči na hraně, třináctí útočníci a bojovníci? Čím jsou prospěšní?

„Jsou strašně šikovní na puku, mají vynikající ruce, skvělé střely. A tentokrát to předvedli. Hlavně jsou to tvrdí hráči, kteří dohrávají každý souboj. A to je přesně to, co jsme chtěli na Plzeň hrát. Doma to tak nebylo, tady jsme to praktikovali a myslím, že to je přesně klíč k úspěchu, proč jsme v Plzni dvakrát vyhráli.“

Celou sezonu ve vašich vzájemných zápasech zatím vyhrávají jen hostující týmy. Co udělat, abyste vyhráli doma?

„Nevím. Myslím, že když budeme hrát jako tady a necháme tam všechno, bojovnost, nasazení, neskutečnou sílu a vůli, pokoru, která v kabině je, tak věřím, že bychom ten zápas měli uhrát. Jít do toho s pokorou a bez respektu.“

Cítíte, že výhoda je teď na vaší straně?

„Musíme to doma potvrdit, opravdu vyhrát a udržet si domácí prostředí. Kdybychom si vytvořili mečbol, je to samozřejmě výhoda. Ale půjdeme do toho fakt s pokorou a těším se na to. Budeme doma, spousta lidí viděla, že jsme tam nechali všechno, a teď, když přijedeme do Třince, tak věřím, že nám pomůžou, budou nás hnát dopředu a vytvoří skvělou kulisu.“

Všiml jste si, že část plzeňských fanoušků opustila hlediště?

„To já vůbec nevím. Nevnímám, kdo tam je, co na mě kdo řve. Kluci se mi už smějí, že jsem v bublině a ke mně se během zápasu vůbec nic nedostane. Takže jestli mě chce někdo nějak rozhodit, nebo abych si všiml něčeho, co se děje na tribuně, to nemám vůbec šanci zjistit.“

Plzeň - Třinec: Kuriózní moment! Hrubec zlomil hůl při odklepávání konce trestu 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Domácí fanoušci hromadně opustili kotel 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Werek z přečíslení vrátil hostům dvoubrankové vedení, 2:4 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Hrňa nikým nehlídaný v přesilové hře navýšil vedení hostů, 1:3 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Werek tečoval puk před Frodlem a otočil stav utkání, 1:2 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Chmielewski po krásné sólo akci vyrovnal na 1:1 720p 360p REKLAMA