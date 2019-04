Pešán: Není to o geniálním systému s tím, že teď jsem nesmrtelný | iSport.cz

Jak byste ohodnotil těžkou semifinálovou sérii?

„Byla strašně vyrovnaná, malinké věci rozhodly. Kdykoli jsme odskočili soupeři v posledních dvou zápasech, dotáhli jsme to do konce. V závěru série bylo vidět, jak ten tým pracuje, žije a chce hrozně moc vyhrát. Myslím, že jsme postoupili zaslouženě.“

V rámci celé sérii jste Kometu pustili jen do čtyřminutového vedení…

„Kometa je v tomhle zrádná. Kometa nepotřebuje válcovat soupeře, Kometa soupeře poráží, což je velký rozdíl a my jsme rádi, že jsme byli tím týmem, který Kometu porazil a vyřadil.“

Rozhodlo i to, že Brno přece jen chybovalo více než váš celek?

„Já si myslím, že jsme taky spoustu chyb udělali a bylo to o tom, kdo chyby potrestá. Byli jsme trpělivý tým, ale zároveň aktivní, dobře jsme četli hru a trestali soupeřovy chyby. To máte tak. Když chce hráč něco vytvořit, musí jít do rizika. Nikdo nechce hrát průměrný hokej okolo mantinelu. Myslím, že Martin Erat je příklad za všechno – chtěl udělat průnikovou nahrávku, třeba bychom propadli ve dvou hráčích, ale to se nestalo. To jsou detaily, které rozhodují sérii.“

Sledoval jste druhou sérii mezi Třincem a Plzní?

„Sledoval jsem ji, ale pasivně. Zajímal mě boj s Kometou.“

Nakolik je pro vás výhodné, že se Plzeň s Třincem porvou v pondělním sedmém zápase?

„Tahle série nám vzala strašně sil, stejně jako Kometě. V podstatě je to tak i ve druhém semifinále. Jde o závěr sezony, kdy hráči jedou na vůli, na to, co si sami řeknou v kabině mezi sebou. Tohle nevidím jako velký rozdílový bod. Ale jsem rád, že soupeři hrají sedm zápasů a jsem rád, že my je nehrajeme.“

Jak moc si ceníte liberecké defenzivy, která je téměř z poloviny tvořena mladými vojáky, kteří svoji roli dobře zvládli?

„Musím říct, že hodně tomu pomáhají kluci, kteří jsou zkušení. Icetimy Martin Ševce, Ládi Šmída, Lukáše Dernera i Kolmanna jsou veliké a hrozně moc pomáhají klukům k tomu, aby mladí měli klid na hokejkách při svých střídáních.“

Porce času u Šmída se Ševcem se nezřídka blíží půlhodině. Jsou oba neutavitelní?

„Já myslím, že jo. Jsou dobře natrénovaní, mají dobrou fyzičku a starší kluci hlavně chtějí hrát. A když zrovna nemůžou, zaskočí je kluci mladších ročníků, kteří získávají obrovské zkušenosti. Poprvé v životě hrají takové zápasy a jsem rád, že jsme i s klukama, co to hrají prvně v životě, udělali finále.“

Martin Ševc odvede spoustu pozitivní práce, nicméně sem tam si neodpustí zbytečný faul, na trestné pobývá často. Jak jej koučovat a vytáhnout z něj to nejlepší?

„Myslím, že za posledních osm devět let je Martin sedmkrát ve finále. Není to otázka toho, že má geniální kouče, on je geniální hráč. I když má mouchy jako každý jiný z nás, najde cestu, jak týmu pomoct dostat do finále. Není to náhoda. Klobouk dolů.“

Pomohlo mu, že přestal nosit kapitánské céčko?

„Je to možná součást atmosféry, kterou máme v týmu. To jsou rozhodnutí, po nichž jste buď hero, nebo zero. Mohlo to být moje špatné rozhodnutí, že jsme mu céčko vzali, ale možná geniální v tom, že vyhrajeme poslední zápas sezony a Martin bude toho součástí.“

Bylo vám někdy úzko v sérii?

„Ouzko mi bylo každý den. První zápas prodloužení, druhý prodloužení, v Brně drama. Byly to těžké, zápasy, všechno prakticky o gól, člověk nemohl vypnout ani na minutu. Pro mě osobně další velká škola.“

Jak moc bylo těžké zvednout hlavu po čtvrtém utkání, které jste v Brně měli vyhrát, ale padli jste?

„Myslím, že zlomový byl následující zápas u nás doma, který jsme zvládli. Ve vyrovnaném utkání jsme dokázali dát o tři góly víc než soupeř, nabrali jsme sebevědomí, které jsme v sobotu potvrdili.“

Jaký recept máte na začátky třetin, v nichž jste proti Brnu excelovali?

„Vůbec žádný. Musíte být připravení od samého rána, celý tým. Je to o malých věcech. Dokázali jsme dostat kotouč do pásma, dokázali jsme rychle zakončit, to je alfa a omega.“

A když pak několikrát v sérii inkasujete ve 20. minutě, nepíchne vás u srdce?

„Ano, píchne. Několikrát mě píchlo u srdce v letošním play off, většinu gólů v závěru jsme Kometě nabídli vlastními chybami. Byli jsme v držení kotouče a ten jsme ztratili. Ale zároveň to ukazuje naši sílu. I když nabídneme soupeři gól, nesesypeme a dál jedeme podle plánu.“

Co říkáte na adresu Romana Willa, který přechytal Marka Čiliaka na druhé straně?

„Roman je po těžkých zápasech a i po prohrách člověk, který druhý den ráno přijde s úsměvem do kabiny. To nabíjí celý tým pozitivní energií, že další zápas zvládneme. Pro mě je Roman velikán mezi gólmany.“

Základní část se hodně motala kolem produktivního Marka Kvapila, v play off se rozzářily všechny vaše útoky…

„Takový je náš tým, pracujeme jeden za druhého. Je strašně dobře, že i když má Marek méně ice timu než v základní části, nasazoval jsem víc jiné hráče, on zůstal pozitivní a podporoval spoluhráče. To je ukázka, že jeden hráč stojí za druhým a že mám dobrý tým.“

Na Liberec jde chvála z různých koutů, co jí říkáte?

„Je to o každodenní práci, nikoli o nějakém geniálním systému, který jsem vymyslel a teď jsem nesmrtelný. Je to o hráčích, kteří systém to plní. Jsou to malé věci, malé puky, které hráči musí uhrát doprava nebo doleva a já jsem rád, že to uhráváme tak, jak to potřebujeme.“

Jak si před finále odpočinete?

„Dáme si den volna a v pondělí musíme zpátky do práce. Soupeřova sérii sice končí později než naše, ale my musíme být nachystaní na extrémně těžký první zápas.“