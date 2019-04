Kašlu na blafáky, střílím! Ocelář Adamský skóroval „angličákem“ | iSport.cz

Prvních deset minut bylo suverénně vašich, jenže pak ujel po zaváhání v rozehrávce Kvapil a prohrávali jste 0:1. Jak jste start třetího finále prožívali?

„Asi jste byli na jinačím hokeji. Sice je pravda, že jsme je přestříleli. Oni ujeli a dali jeden gól. Vlastně z první střely trefili tyč a z druhé dali gól, ale z naší strany první třetina nebyla moc dobrá. Ano, střely jsme měli, Will nás vyčapal, oni byli šťastnější. První třetina nebyla dobrá z naší strany.“

V čem? Že jste šance a tlak nedotáhli k brankám?

„Asi tak, protože šancí bylo hodně. Dát z nich nějaký gól, tak by se hrálo trochu jinak. Šlo vidět, že jsme hráli až do poslední minuty a díky bohu se to zlomilo na naší stranu.“

Na 1:1 vyrovnával David Cienciala po sólu přes celé hřiště. Co jste na jeho akci říkal?

(usměje se) „Řeknu upřímně - byl jsme naštvaný, protože se snažím střílet celé play off a David tam hodí v uvozovkách takovou žabičku. Super pro nás, nakoplo nás to. Hodně nám to pomohlo.“

I váš gól na 3:1 byl po úniku efektní. Puk jste poslal do brány od horní tyčky.

„Jsem rád, že jsem se trefil, protože už jsem zkoušel hodně blafáků do bekhendu a Frodl mě furt vychytával. Tak jsem si řekl, že na to kašlu a budu raději střílet.“

Byla to milimetrová střela?

„Možná půlmilimetrová.“ (usměje se)

Nehrklo ve vás, když po střele zazněla tyčka?

„Trochu jo, byl jsem rád, že to tam spadlo.“

Na konci zápasu už se tvořily dvojičky, Doherty se chtěl prát s Marcinkem, Vlach s Werekem. Co na emoce říkáte?

„Nevím, je to úplně zbytečné. Sice, když je to finále, tak je to vyhrocené, ale my se díváme na svůj výkon. Ne na výkon Liberce.“

V Liberci jste také první zápas v sérii vyhráli, co musíte udělat, aby soupeř opět stav nesrovnal?

„První třetinu zlepšit. Nepustit je k ničemu, zvýšit tempo hry. Myslím, že na nás byly dneska znát i ty dva dny volna. Až po první třetině jsme to trochu rozbruslili a pak už jsme byli lepším soupeřem. Vedeme, hrajeme doma. Byli bychom rádi, kdybychom i ten další zápas vyhráli. Ale bude to úplně nový zápas a musíme do toho jít naplno. A ještě trochu lépe.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:32. Cienciala, 38:25. Martin Růžička, 41:27. Adamský, 57:31. Polanský Hosté: 09:07. M. Kvapil Sestavy Domácí: Hrubec (Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera – Chmielewski, P. Vrána (A), Martin Růžička – Werek (A), Marcinko, Hrňa (C) – Adamský, Polanský, Dravecký – Svačina, O. Kovařčík, M. Kovařčík – Cienciala. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Stříteský, Doherty – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Ordoš. Rozhodčí Hodek, Kika – Ondráček, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

