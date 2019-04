Pohádkové loučení, těšilo Hrubce. Míří do zahraničí. Kam jde Cienciala? | iSport.cz

Oba se s Třincem loučí. Hrubec chce do zahraničí, Ciencialu přetahuje Mladá Boleslav. „Strašně jsem si přál takhle se loučit,“ popisoval Hrubec. „Je to pohádkové - vyhrát, vyhrát doma a odcházet s pohárem. To je něco neskutečného!“

Dá se popsat, co prožíváte?

„Hrozné zadostiučinění. Nezažil jsem nic horšího, než prohrát ve finále. To tak strašně bolí! Člověk je blízko a přitom tak daleko. Teď jsme konečně zlato pověsili na krk. Jsem z toho hotový. Koukejte na ty fanoušky! Poslední zápas doma a my ho vyhrajeme.“

Vedli jste v sérii 3:2, byl před vámi poslední krok, měl jste velké nervy?

„Série byla hrozně těžká, na blázinec. (usmívá se) Říkal jsem, že poslední krok bude nejtěžší udělat. My jsme tam se štěstím dali gól (v 57.minutě) a už jsem tomu trošku věřil, že by to mohlo být. A bylo!“

V čem je tento tým výjimečný?

„Asi v tom, že jsme neměli jakoby až takové hvězdy. Myslím, že to bylo hrozně týmový. To bylo, co vyhrálo. Kdybychom to brali na jména, byl favoritem Liberec. Já jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.“

Jaké budou oslavy?

„Nevím, já jsem nikdy titul nevyhrál. Teprve teď zjistím, jak se titul slaví.“ (usmívá se)

Kde teď bude vaše kariéra pokračovat, už víte?

„V zahraničí. To je asi jediný, co můžu říct.“

