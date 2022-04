Jihlavský fantom Žukov může chytat! Kladno to neřeší, chce konec baráže

Byl to zkrat, který zásadně ovlivnil minulý zápas. Jihlavský brankář Maxim Žukov, neotřesitelná opora, píchl holí kladenského útočníka Matěje Berana a vyfasoval trest do konce utkání. Rytíři v následné přesilovce dvakrát skórovali a nakonec otřeseného rivala přejeli 7:2.

Vzhledem k tomu, že ruský gólman obdržel trest do konce zápasu, automaticky se jeho prohřeškem zabývala disciplinární komise, jejímž obvyklým šéfem je Viktor Ujčík. Jihlavský kouč… Aby nehrozil střet zájmů, jeho pozici pro baráž převzal Tomáš Jelínek, někdejší útočník.

Dneska vydal rozhodnutí, že 22letý gólman nebude dodatečně potrestaný. „Zákrok se nevymkl charakteru zákroků, u kterých je na místě konstatovat, že jejich potrestání spadá výhradně do kompetence rozhodčích,“ stojí mimo jiné ve verdiktu disciplinárky.

„Pověřený člen Disciplinární komise Tipsport extraligy ledního hokeje rozhodl tak, že se brankář svým jednáním nedopustil disciplinárního přestupku a disciplinární řízení se tak zastavuje,“ píše se dále ve zdůvodnění.

Představitelé Kladna na to reagovali smířlivě. „My jsme žádný podnět nepodávali. Jednak takové věci nemáme ve zvyku, navíc v tomto případě to disciplinárka posuzovala automaticky. Takže to rozhodnutí respektujeme a dál to neřešíme. I s Žukovem v brance budeme chtít Jihlavu porazit. Pro nás se nic nemění,“ uvedl David Čermák, trenér Rytířů.

Jeho protějšek Viktor Ujčík už bezprostředně po utkání vtipkoval, že být to na něm, Žukov samozřejmě v pondělí chytá… To ale myslel s nadsázkou v narážce na to, že právě on je obvyklým šéfem disciplinárky. Tentokrát šlo rozhodnutí mimo něj.

„Byl to asi klíčový moment zápasu. Wolfík (Adam Wolf) nechytal špatně, ale nebyl v zápřahu dva měsíce a Max nám pak hodně chyběl,“ okomentoval situaci ze 17. minuty nekompromisní obránce Vlastimil Bilčík. Stejně jako spoluhráči si teď oddechnul, že v dalším pokračování série už se budou opět moct spolehnout na stabilní jedničku.

„My koukáme jenom na sebe, ani to moc neřešíme. Pochopitelně uděláme maximum, abychom uspěli a do Jihlavy už se nevraceli,“ tvrdí kladenský kouč Čermák, který věří, že hlavní palebnou silou bude opět dvojice Tomáš Plekanec – Adam Kubík.

Tihle dva už dohromady v baráži ve čtyřech zápasech posbírali 15 bodů! Zastaví je fantom Žukov? Nebo bude platit, že Rytíři jsou i dál extraligoví? Zítra bude jasněji.

Šestý zápas baráž se hraje v Chomutově od 18 hodin.