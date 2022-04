Plekance chválí i Nedvěd: Hodil by se nám. Škoda, že mu není o pět let míň

Když stál před novináři, sotva byl slyšet. Mluvil tradičně potichu. Ale na ledě byl vidět o to víc! Útočník Tomáš Plekanec, jemuž bude v říjnu čtyřicet, vítěznou baráž s Jihlavou odehrál v báječné formě a jenom navázal na povedenou základní část. „Škoda, že mu není o pět let míň. Hned bych mu volal,“ směje se Petr Nedvěd, generální manažer národního týmu. Jaromír Jágr o něm řekl, že když to není nejlepší hráč extraligy, tak určitě nejužitečnější.

Na silná slova Tomáš Plekanec nikdy nebyl. Komplimenty odmršťuje se stejnou elegancí, jako dokáže obírat soupeře o puk. Ale kdo viděl zápasy o všechno, musí potvrdit: byl prostě nejlepší.

Už jenom ta čísla. Pět zápasů, deset bodů (3+7), průměrný čas na ledě 23:05, čtyři plusové body. Ve spolupráci s Adamem Kubíkem, dalším kladenským patriotem, vytvořili dvojku, která rozleptala jihlavskou defenzivu. Hlavně ta jejich spolupráce v přesilovkách! Dohromady při nich nastřádali třináct bodů.

Kubík jako vrchní palič. Plekanec jako servírovač prudkých přihrávek. „Někdy si děláme srandu, že po nás ty asistence střílí,“ s úsměvem to glosuje Kubík, jenž se postupně rychle letící pasy naučil skvěle trefovat.

Také on nedá na Plekance dopustit. Hokej spolu probírají, baví se o detailech, neustále řeší, co a jak vypilovat. Vedle něj vyrostl v oporu, která se ocitla na radaru reprezentačních trenérů. Mohl toho spoustu odkoukat od nejkomplexnějšího hráče v extralize.

Na vizitku by si mohl někdejší lídr Canadiens napsat: práce všeho druhu. Útočí, boduje, střílí góly, ale zároveň brání, vyhrává klíčová buly. Akorát v jedné věci se nemění. Nerad o tom mluví. „Na sebe nekoukám. Mám takovou roli, hraju hodně minut, přesilovky, oslabení. Snažím se to odvádět hlavně pro kuky, pro tým. V každém detailu se snažím pomáhat,“ reagoval Plekanec.

Tak nechme promluvit ostatní.

„Jestli to není nejlepší hráč v extralize, tak určitě nejužitečnější. Dělá body, dává góly, přihrává, a podívejte se na jeho čas na ledě. Každé oslabení, každé důležité buly je na něm,“ tvrdí klubový majitel Jaromír Jágr.

„Hlavně Pleky teď ukázal, že je pro nás klíčový hráč spolu s Adamem Kubíkem. Sérii rozhodli oni dva.“ To jsou slova kouče Davida Čermáka. A co řekl Viktor Ujčík, jeho jihlavský protějšek? „Ukázalo se, že Kladno se mohlo spolehnout na silné individuality.“ Tím narážel právě na Plekance.

Kladenský kapitán odehrál už skvělou základní část, skončil pátý v bodování extraligy. Stejná pozice mu patřila i v exkluzivní anketě Sport Magazínu, v níž trenéři všech extraligových klubů i reprezentací hledali nejlepšího hráče elitní ligy. Předstihl i Gulaše, Bulíře nebo třineckého snipera Růžičku.

„Vůbec mě nepřekvapuje, jak hrál v baráži výborně. Naopak bych se divil, kdyby mu to nešlo. Pořád je to vynikající hokejista a právě takoví kluci jako on se umějí skvěle nachystat na zápasy, kdy jde o všechno,“ říká o něm Petr Nedvěd, generální manažer národního týmu.

Ten jeho výkony sledoval už pouze jako nezaujatý divák. I když trošku lituje. „Pochopitelně by se nám takový hráč hodil! Být mu o pět let míň, věřím, že bych mu volal, kdy se má hlásit na srazu,“ směje se reprezentační šéf.

Jenže sám Plekanec, dlouholetý oddaný reprezentant, už se s národním týmem rozloučil. I teď říká, že je čas pro mladší.

11 Tolikrát reprezentoval Tomáš Plekanec na mistrovství světa. Kariéru v národním týmu ukončil v roce 2018.

Několikrát se nechal zlákat k návratu, tentokrát nic takového nehrozí. Jeho bilance se po šampionátu v roce 2018 zastavila na čísle 104 utkání. Celkem odehrál jedenáct mistrovství světa, k tomu přidal dvě olympiády i Světový pohár.

„Čas běží, taková je realita. Každopádně kdo by takového hráče nechtěl?“ dodává GM Nedvěd, který, stejně jako ostatní experti, vychvaluje především jeho všestrannost.

„Hraje všechno důležité, má nepostradatelnou roli. Co na něm obdivuju, je také to, že se dokáže motivovat i ke všem zápasům v základní části. I k těm, kdy ještě hráli v první lize. To musí být pro takové kluky jako on očistec,“ říká Nedvěd, sám někdejší útočník.

Kladenský srdcař tedy zvládl náročnou misi, Rytíři zůstávají extraligoví. Plekanec věří, že v příští sezoně budou mít mezi vyvolenými silnější roli. „Doufám, že jo! Ještě jednou bych si rád zahrál play off. Protože bojovat pořád o záchranu a v baráži je psychicky hrozně náročné,“ připouští kladenský kapitán.

Klapne to? To bude opět záležet i na něm. I když to ještě neřekl naplno, dá se očekávat, že si kariéru prodlouží a bude hrát dál. Proč končit, kdy takhle válí?

Tomáš Plekanec v sezoně

základní část baráž zápasy 56 5 body 53 (17+36) 10 (3+7) čas na ledě 23:48 23:05

