Vsetín doplácí na chyby. I s Žukovem by to bylo stejné, má jasno bek Teper

Ještě se nedá říct, že by Valachům Kladno ujíždělo o parník. Vsetínští hokejisté však ani ve druhém zápase baráže nedokázali zavařit Rytířům v jejich boji o záchranu mezi elitou. Vyhlídky klubu z Valašska na extraligu se ale po prohře 2:7 a stavu série 0:2 na zápasy ještě více vzdálily. Obránce Jakub Teper, který měl prsty v obou gólech svého týmu, si přitom nemyslí, že by mezi Vsetínem a týmem Jaromíra Jágra byl výrazný rozdíl. „Ale každou chybu potrestají. Měli jsme jich strašně moc, což se nám nestávalo,“ řekl zkušený bek, jenž se s týmem nyní přesouvá do brněnského azylu.

Proč jste podle vás v Kladně prohráli i podruhé?

„Rozhodli vstupy do třetin, do první i do druhé. Tam nám to celé uteklo. Už jsme prostě tahali za kratší konec po zbytek zápasu.“

Načal vás rychlý gól od Jaromíra Jágra , nového nejstaršího hokejisty, co kdy nastoupil mezi profíky.

„Ten gól jsem neviděl, takže nevím. Jen jsem pak slyšel, že to dal on. Klobouk dolů před ním. Pořád to asi má. Je ale jedno, kdo dá ten gól. On bourá rekordy skrz naskrz. Je to jeden z mnoha.“

V baráži prohráváte 0:2 na zápasy. I když zatím není rozhodnuto, netěžkou lehce myšlenky na postup do extraligy?

„Samozřejmě výsledek je, jaký je, ale kdykoliv jsme ustálili hru, kolikrát jsme měli hodně šancí a více ze hry. Oni (Kladno) ale každou chybu potrestají a my jich děláme strašně moc. Nestávalo se nám to. Nevím, jestli je to tím, že hrajeme s extraligovým týmem, nebo naší nekoncentrovaností. Je to těžký.“

Myslíte, že by se série odvíjela jinak, kdyby byl fit brankář Maxim Žukov?

„Máme dva vyrovnané gólmany a je jedno, kdo je v brance. My jsme mu (Patriku Romančíkovi) nepomohli. I kdyby tam byl Max, dopadlo by to podle mě stejně. Naše chyby rozhodly.“

Dá se tedy baráž podle vás ještě otočit?

„Když budeme plnit to, co máme a vyvarujeme se chyb, kterých jsme udělali strašně moc za dva dny, zápasy by mohly být hratelné.“

Jsou rozdíly mezi Vsetínem a Kladnem čím dál více znát?

„Rozdíl je v tom, že se každá naše chyba potrestá. V Chance lize můžete udělat několik chyb a soupeř to nemusí proměnit. V baráži se mění každá druhá. Jinak co se týká rychlosti a dalších věcí… to asi ne. Jde hlavně o proměňování šancí a důraz na puku.“

O oba vsetínské góly jste se postaral vy. Vaši střelu ale v obou případech tečovali do branky spoluhráči. Řekl bych, že sebrané branky jim nebudete zazlívat, viďte?

„Jo, to je jedno, kdo dá gól. Nám to ale nepomohlo. Dva góly proti sedmi. To je bohužel nic.“

Nyní se místo do Vsetína přesouváte do brněnského azylu, kam se na vás chystá přijít plná hala. Dokážou podle vás fanoušci i v jiné hale udělat podobnou atmosféru jako Na Lapači?

„Už se to probíralo skrz na skrz. Lapač sice nebude, ale věřím, že lidi nás poženou stejně jako Na Lapači. Tím, že se jich tam bude vejít ještě víc, nepochybuji, že bude atmosféra stejně bouřlivá jako doma. Určitě to povzbudí. Že naši fanoušci vyprodali Brno, je krásné. Strašně si toho vážíme. Doufám, že jim uděláme větší radost než v Kladně.“

PRVNÍ DOJEM: Jágr v kondici, Kladno jede. Smoleňák vzýval pána z Vysočiny Video se připravuje ...

VHK Vsetín Vše o klubu ZDE