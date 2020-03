Knotek brzdí nadšení: Nesmíme si myslet, že jsme mistři světa | iSport.cz

V základní části ho zabrzdilo zranění. Teď to vypadá, že je Jan Knotek správně vyladěný na finiš sezony, „Věřím, že mi play off sedne víc a budu platnější,“ přál si po vítězném vstupu do předkola. Olomouc srazila Zlín 5:1 a šikovný útočník k tomu přispěl gólem a asistencí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:10. Skladaný, 08:21. Olesz, 34:36. Burian, 54:58. J. Knotek, 57:34. Nahodil Hosté: 08:53. Žižka Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Dujsík, Jaroměřský, Ondrušek (A), Vyrůbalík (C), Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek (A), V. Tomeček – Nahodil, Skladaný, Burian – Irgl, Ostřížek, Olesz – Klimek, Kolouch, P. Musil. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Řezníček, Buchta, Freibergs, Gazda, Ferenc – Köhler, Fořt, J. Ondráček – Popelka, Kubiš (A), Honejsek – Claireaux, Dufek, Šlahař – P. Sedláček, Herman, Okál. Rozhodčí Vladimír Pešina, Petr Lacina – Jakub Frodl, Ladislav Lučan Stadion Zimní stadion Olomouc

Ceníte si zápisu do statistik?

„Je pro mě povzbuzení, že jsem takto přispěl v prvním utkání. Věřím, že mi play off sedne víc a budu platnější.“

Jste už v optimální fyzické kondici?

„Tohle nechci úplně rozebírat.“ (smích)

Co udělat, abyste se neuspokojili?

„Nesmíme si myslet, že jsme mistři světa. Porazili jsme je jednou a ještě musíme dvakrát.“

První duel vám nicméně vyšel slušně.

„Můžeme být relativně spokojeni, ale ne uspokojeni. Od stavu 3:1 jsme kontrolovali hru. Hráli jsme aktivně. V mých očích jsme toho soupeři pět na pět tolik nepovolili. Zlín hrozil vesměs jen v přesilovkách. Mají je dobře sehrané, docela jim to lítá. Ale jsou nepříjemní za každé situace. Jednou propadnete a je průšvih.“

Kdy vám bylo hůř?

„Největší problémy jsme měli po jejich snížení na 1:2. Pak to zavánělo dalším gólem.“

Olomouc - Zlín: Nápor hostů v přesilovce! Freibergs ale trefil jen tyčku

Může porážka 1:5 s Berany otřást?

„Myslím, že ne. To říkám z vlastní zkušenosti. Loni jsme přijeli do Plzně, prohráli jsme snad 0:10. A další den jsme vyhráli. My jsme rádi, že jsme pokračovali v dobrých výkonech z konce základní části.“

Jak jste viděl gólovou akci, kdy jste krásně přihrával k tyčce Rostislavu Oleszovi?

„Jeli jsme dva na jednoho a trošku mě překvapil Ostříž (David Ostřížek), že mě hledal. Ještě tam byl zlínský hráč. Naštěstí to propadlo ke mně a zkusil jsem najít Rosťu Olesze.“

Nezklamala nás nižší návštěva?

„Řádí koronavirus. Lidem se asi nechce mezi lidi. Navíc to bylo v televizi, někteří můžou být trošku línější. Musíme je namlsat výkony. Třeba jich zítra přijde víc.“

Sedí vám, že máte v předkole sousední Zlín?

„Nemusíme se trmácet do Karlových Varů. Z tohoto hlediska je to pohodlnější. Jako derby to úplně nevnímáme. Jsou to přece jen jiné kraje. Stejné je jen to, že oba kluby jsou na Moravě.“

SESTŘIH: Olomouc - Zlín 5:1. Hanáci vstoupili do předkola přejetím Beranů

HC Olomouc Vše o klubu ZDE