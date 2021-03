Tristní útok Pardubic: dva zápasy, žádný gól. Zohorna popichuje

Třetí místo po základní části se nedává jen za hezké úsměvy. Přesto je až šokující, jak je Mladá Boleslav ve čtvrtfinále proti Pardubicím herně dominantní. Nedovolí jim nic. Slovo nic si třikrát podtrhněte. Nepustí je před branku, nedovolí jim velké šance. Když už něco po dlouhém úsilí vyjde, jistý brankář Jan Růžička si se vším poradí. Pak je tady ještě její ofenzivní žihadlo, vyjede, bodne, rozhodne zápas.

„Byl to pro nás těžší zápas než ten první. Oni hodně dohrávali souboje, byli o dost agresivnější. Připravili se na nás lépe, pro nás bylo to druhé utkání náročnější,“ vyznal se mladoboleslavský střelec David Šťastný. Přesto jeho tým dal pět gólů.

Stejně jako při první bitvě hrál důležitou roli Jakub Kotala. Talentu má v sobě hezkých pár kilo, konečně zůstává fit a prodává svoje schopnosti i v extralize. Kdysi válel v Havířově s Davidem Pastrňákem, to byly časy... Teď šikula ukazuje svoje umění v dresu Mladé Boleslavi. Utkání číslo jedna: narýsoval vítězný gól. Utkání číslo dva: dal gól, když Jakubu Nakládalovi utekl puk a brankář Milan Klouček pro něj nevyjel. Při druhé trefě Davida Šťastného naprosto dokonale clonil brankáři ve výhledu. No a pak přidal ještě čtvrtý gól.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 5:0. Bruslaři mají druhý bod, Dynamo opět bez gólu

Dynamo má v sérii problémy se dostat k brance Mladé Boleslavi. Výraznější je tady snad jen útok Tomáš Zohorny. Vidíte, jak první pardubický centr neustále brousí očima, co vymyslet, kde vyvolat emoční bouři. I když Růžička chytí puk, ví, že z toho asi moc nebude, přižene se klidně po pár sekundách před něj a dráždí. „Ani jsem nevěděl, že to je takový hráč pro play off. Poštuchuje to tam, osekává,“ usmíval se Šťastný, který je pořád v kontaktu s Radimem Zohornou, bývalým parťákem z útoku, který se teď snaží prosadit v Pittsburghu. Nejmladšímu členovi hokejového gangu po zápase plánoval volat: „Řeknu mu, že jsme to zvládli, snad bude mít radost.“

Vedle Zohorny přidal velký důraz Anthony Camara, který se hodně srážel, snažil se rozhodit jistého soupeře z konceptu. „Jsme v play off, je to plné emocí. Jsou tam další faktory, které komentovat nebudu. Ale emoce jsou na místě,“ pronesl Zohrona.

Na chvíli to Pardubicím vyšlo za stavu 1:0, když hrály 1:07 minuty přesilovku 5 na 3. Vydráždily před brankou Martina Ševce. Když mu sudí oznámili, že jde na trestnou a jeho tým bude mít tak o dva může méně, reagoval po svém: „Jachááá,“ ozvalo se halou. A jel si nakvašeně sednout.

Jenže tady byla znovu jen vidět boleslavská síla. Oslabení domácí přežili.

Dynamo v sérii netuší, co se soupeřem, který se výborně pohybuje, ještě mu nedalo gól. Plus je tady jeden detail, dál se natahuje jejich série nezdarů v Boleslavi. Vyhrály zde naposledy v prosinci 2015. Přidat emoce? Rozhodit silného soka z konceptu? „Nevím, uvidíme,“ zamračil se jen Král.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:31. Kotala, 39:42. Šťastný, 42:01. Cienciala, 49:08. Kotala, 52:20. Claireaux Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klouček (Barulin) – Mikuš, Bučko, Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, T. Jelínek – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Tybor – Kusý, Pochobradský, A. Kosticyn. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva Hráno bez diváků diváků

