Kometa tápe a kapitána výkony štvou. Bylo to plané, bojácné, řekl Zaťovič

Byl kritický. „Nepředvedli jsme nic,“ prohlásil upřímně kapitán Komety Martin Zaťovič po třetí porážce s Třincem (1:4) ve čtvrtfinále hokejového play off. S Brnem to vypadá špatně. Ještě jedna prohra a má po sezoně. Možná už ve čtvrtek.

Když vidíte, jak Třinec válí, máte vůbec šanci sérii otočit?

„Šance umírá poslední. Ve čtvrtek je další zápas. Ale musíme něco předvést. Zatím jsme nepředvedli nic.“

Nebylo to snad lepší než ve dvou utkáních na ledě soupeře?

„Nezdálo se mi. Bylo to bojácné. Musíme hrát rozhodně líp.“

Tušíte, proč vám to nejde?

„Nevím, to je na každém. Musí to mít v hlavě jinak. Není se čeho bát.“

V zápase jste vyrovnali na 1:1, vnímal jste, že máte na to uspět?

„Kdybychom se delší dobu přetahovali o výsledek, bylo by to jiné. Jenže oni pak odskočili.“

Tentokrát nebyly ve hře ani potyčky, provokace, strkanice. Čím to?

„Od začátku jsem viděl, že to bylo takové plané.“

Neměli byste na brankáře Ondřeje Kacetla ještě víc střílet?

„Snažíme se dělat, co můžeme. Musíme chodit víc do brány, dělat jednoduché věci. Ale záleží taky na tom, co soupeř dovolí. Teď už je to buď, anebo. Buď si prodloužíme sezonu anebo je konec.“

