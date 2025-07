Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil v semifinále Wimbledonu Taylora Fritze z USA 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 a zahraje si na londýnské trávě o třetí titul za sebou. Úřadující šampion a druhý nasazený hráč zdolal dnes turnajovou pětku po necelých třech hodinách. V nedělním finále se Alcaraz utká s vítězem duelu mezi světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem a držitelem rekordních 24 grandslamových titulů Srbem Novakem Djokovičem.

Dvaadvacetiletý rodák z El Palmaru Alcaraz dál živí šanci na šestý grandslamový titul a druhý v tomto roce. Před měsícem uspěl na antukovém Roland Garros. Ve Wimbledonu může triumfovat potřetí, dnes prodloužil v All England Clubu neporazitelnost na 20 zápasů. Ve finále grandslamů má zatím stoprocentní bilanci 5:0.

Vítěz letošního turnaje z Queen's Clubu vyhrál celkově 24. zápas za sebou, na travnatém povrchu neprohrál posledních 18 utkání. O pět let staršího Fritze porazil i ve třetím vzájemném duelu.

"Nemyslím na vítěznou sérii a ani na výsledky. Myslím jen na svůj sen," řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz. "V tuhle chvíli vůbec nepřemýšlím nad nedělí. Chci si jen užít tento moment, že jsem se probojoval do dalšího finále. Jsem opravdu hrdý na to, jak jsem zachoval v některých fázích zápasu klid," doplnil.

Fritz nevyužil možnost stát se prvním Američanem ve finále Wimbledonu od roku 2009. Tehdy se to povedlo Andymu Roddickovi. Promarnil také šanci dostat se do druhého grandslamového finále v kariéře, dosud hrál o titul jen vloni na US Open. Dnes mu nepomohlo ani 19 es. Ve Wimbledonu si přesto vylepšil dosavadní maximum.

Vítěz posledních dvou ročníků Alcaraz zahájil utkání před zraky legendárního Björna Borga či celebrit Leonarda DiCapria a Ramiho Maleka lépe a hned v první hře získal brejk. Výhodu dotáhl až do konce sady a proměnil druhý setbol. Ve druhém dějství ale Američan zpřesnil hru a soupeři nenabídl jediný brejkbol. Sám prolomil servis obhájce titulu ve 12. hře a srovnal.

Ve třetím setu ale Fritz na zlepšený výkon nenavázal. Za stavu 1:1 přišel čistou hrou o podání a od té doby uhrál v sadě na returnu jen jediný fiftýn. Ve čtvrtém setu Alcaraz nevyužil jediný brejkbol v šesté hře a rozhodnutí přišlo v tie-breaku. V něm nejprve Fritz otočil vývoj ze stavu 1:4 na 6:4, Alcaraz ale oba setboly odvrátil a čtyřmi vítěznými míčky v řadě zlomil zápas ve svůj prospěch.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (2-Šp.) - Fritz (5-USA) 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

V. Kuděrmětovová, Mertensová (8-Rus./Belg.) - Krawczyková, Gadecká (USA/Austr.) 3:6, 6:0, 6:3.