Hořava po prohře: Věřím ve zlepšení přesilovek. Dostane už šanci Jandus?

Nástup do dalších bojů o Masarykův pohár po delší pauze se nepovedl podle představ. I když se hokejisté Sparty v první semifinálové bitvě Generali Česká play off s Libercem jako první dostali do vedení po gólu do šatny, dál už pálili jen Bílí Tygři, jenž v O2 areně vyhráli 5:1. Kouč Miloslav Hořava uznal, že v jindy perfektní defenzivě se objevilo nezvykle moc chyb, velkou hlavu z porážky na úvod si ale nedělal. „Takhle se v play off hraje. Musíme se teď co nejlépe připravit na druhý zápas," řekl ostřílený stratég, který pevně doufá i ve zlepšení přesilovky. Největší zbraň Pražanů zatím totiž ve vyřazovacích bojích není moc účinná.

Jak byste zhodnotil úvodní semifinálovou bitvu?

„Bylo to velice těžké utkání, což jsme samozřejmě očekávali. Nevyšla nám třetí třetina. Za stavu 1:0 jsme tam měli několik šancí, které jsme nevyužili. Ale je to play off, prohráváme 0:1 a už se připravujeme na druhý zápas.“

Po první třetině jste sice vedli 1:0, ale měli jste jen čtyři střely na bránu. Výkon z vaší strany nebyl úplně optimální, viďte?

„Bylo to takový opatrný, když jsme týden nehráli, ale výsledkově pro nás první třetina byla celkem slušná. Dali jsme gól do šatny, což je vždycky dobrý. Ve druhé třetině jsme sice měli pár šancí, ale ty jsme nevyužili.“

Nepřišlo vám, že až nezvykle moc chyb provedla obrana především v rozehrávce?

„Tak staly se tam nějaké chyby. Oba týmy už jsou opravdu hodně vyrovnaný. A každá malá chyba může vytvořit šanci. To tak zkrátka je. U druhé branky jsme si třeba před bránou nepokryli hráče a měli jsme slabý důraz, proto jsme inkasovali. Ale to se stává.“

Přesilovky, největší zbraň Sparty v základní části zatím v play off není úplně účinná. Šancí přitom nemáte málo.

„Já jen doufám, že se to zlepší. Přesilovku jsme měli velice dobrou po celou sezonu. Věřím tedy ve zlepšení, a že si přesilovkou pomůžeme, abychom zvládali zápasy.“

Z první liberecké výhry si jistě neděláte až tak moc velké starosti. Předpokládám, že nejlepší bude úvodní nezdar hodit za hlavu, je to tak?

„No určitě. Rovnou jsme to říkali i hráčům. Takhle se v play off hraje. Jeden zápas se nám prostě nepovedl a my se musíme co nejlépe připravit na druhý.“

První minuty v play off si připsal obránce Martin Jandus (ice time 2:20). Plánujete dát nejlepšímu hráči ve statistice +/- základní části více prostoru?

„Určitě. Samozřejmě záleží na formě ostatních obránců, ale Martin rozhodně dostane šanci.“

A co další hráči v záloze, jako jsou například útočník Robert Říčka či obránci Ondřej Němec s Petrem Kalinou?

„Není vyloučené, že nastoupí. Tohle ale většinou oznamujeme hráčům jako prvním. Nechtěl bych tady tedy říkat kdo a jak, ale určitě je to možný.“

Góly Domácí: 19:05. Řepík Hosté: 32:15. Najman, 41:47. J. Vlach, 48:52. Rychlovský, 54:20. J. Vlach, 59:26. J. Vlach Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (A) – Buchtele, Tomášek, Forman – Rousek, Pech (A), Zikmund – Dvořáček, Sukeľ, Kudrna. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Rozhodčí Šír, Kika – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 9 – Libeň

