Šťastný: První třetina nás stála zápas. Pak to bylo, jak ježdění do zdi…

Do zápasu jste nevstoupili dobře, jako by bez šťávy. Čím to?

„Vůbec nevím, nedokážu si to vysvětlit. První třetina nebyla vůbec taková, jaká měla být. Jak jsme si říkali, že ji odehrajeme. Přitom jsme byli natěšení, nahecovaní. V kabině to žilo, jak mělo. Přesně jsme si řekli, co chceme hrát. A bohužel to na ledě vypadalo úplně jinak. Vstup do utkání dal ráz celému zápasu a pak to taky tak dopadlo.“

Třinec se při vedení stáhl ve čtyřech na modrou čáru, bylo těžké přes ně projít. Jak moc důležitý je v téhle sérii první gól?

„Když je to 0:0 nebo vedeme, tak se s nimi hraje líp, než když vedou o gól nebo o dva. Oni si to odstoupí a už se strašně těžko prosazuje. Je to zkušený tým a hlídají si to. Dostat první gól ve 2. minutě je škoda, pak druhej a pak už je to těžký. Jak ježdění do zdi. První třetina nás stála zápas.“

Ve druhé třetině jste se zvedli, pomohl i váš gól. Jenže pak přišla trefa na 1:3 do šatny…

„Gól nás nakopl, šlo to vidět i na ledě. Od té chvíle jsme měli velkou převahu, tlak, šance. A pak bohužel minutu před koncem dostaneme takový gól, zase vedli o dva a třetí třetinu už si to jen hlídali.“

I tak jste měli oproti Třinci dvojnásobný počet střel. Co tomu chybělo?

„Už je to od vstupu do zápasu. Málo jsme se tam tlačili, málo se rvali do brány. Nevím, jak to bylo s počtem střel, ale musíme víc otravovat gólmana, víc clonit, něco tam dorazit. Kdybychom byli na masce, jak máme být, tak by gólů určitě padlo víc. A přestříleli jsme je i tím, že se třetí třetinu už jen zatáhli, ve druhé třetině už byli taky zatažení a my museli dobývat.“

Ve čtvrtfinále jste za čtyři zápasy dali osm gólů v přesilovce, teď ani čárka. Jak to?

„Když z přesilovky dáte gól, tak to strašně pomůže. Ve čtvrtfinále nám to vyhrálo dva tři zápasy. Určitě bychom z toho potřebovali dát gól. Hrají to jinak než Pardubice, mají rychlejší přístup, takže si to musíme dávat rychleji od hole. Nějaké střely jsme tam měli, ale nepadl z toho gól. Doufám, že to zlepšíme a ve čtvrtek si tím pomůžeme.“

Oceláři hrají hodně důrazně, což jste sám pocítil po tvrdém zákroku hned od dvou protihráčů najednou. Rána do mantinelu musela být slyšet tak kilometr od stadionu.

„No… (usměje se) Trošku mě něco bolí, ale to k hokeji patří, kór v play off. Nejsem takový, že bych nějak fňukal nebo tak. Dohráli mě, já bych je dohrál taky. Nedá se nic dělat, je to boj. Ze souboje se neuhýbá.“

Co musíte změnit do čtvrtého duelu?

„Určitě vstup do utkání. Musíme víc chtít, bojovat, větší emoce, víc je dohrávat, všechno dělat o sto procent líp. Je škoda, že po druhém zápase v Třinci jsme do toho teď nevstoupili úplně stejně. Mohlo to vypadat jinak.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:18. Šťastný Hosté: 01:50. Rodewald, 12:02. Martin Růžička, 38:32. Miloš Roman Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrbas – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Trávníček, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hodek, Lacina – Brejcha, Pešek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

