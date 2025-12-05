V Plzni ožil středověk. Halapartny jí ale tupil Fin, co nyní odchází. Lantoši dal hattrick
Tým hokejistů Českých Budějovic vyloupil podruhé v sezoně Plzeň, přitom venku nevyhrál od začátku října. V západočeské metropoli ožil středověk, město si připomíná 730 let od založení. Při speciálním zápase v dresech připomínajících dobové pláště s opaskem zhatil domácím oslavy Róbert Lantoši, který třemi trefami Motoru vítězství 3:2 v prodloužení.
Před arénou se sváděly šermířské souboje, vystupovali žongléři, program doprovázela kapela. Kejkle se přenesly i na led, zejména v podání gólmanů, jmenovitě Nicka Malíka a Niclase Westerholma. Fin v brance Jihočechů okusil extraligu nejprve během angažmá v Mladé Boleslavi při třech startech na začátku sezony. Ve zbroji Českých Budějovic se rozchytal k výborným výkonům. V sobotu však jeho mise končí, přesune se do Švédska.
„Chytal super, v důležitých momentech nás podržel. Jsme rádi, že jsme mu to vítězstvím splatili,“ řekl Lantoši. A že těch momentů bylo! Škodovka vedla o dva góly, ale pak už Westerholm tupil halapartny plzeňských zbrojnošů.
Při trestném střílení vystihl blafák krajana Villeho Petmana. Za stavu 2:1 při přesilovce Indiánů pět na tři vykouzlil neskutečný zákrok po ráně Matyáše Filipa na odkrytou branku. „Byla to situace na 3:1 a při naší slabé produktivitě by to zápas rozhodlo. Ještě v prodloužení chytil dvě šance. Nebyl to první zápas, kdy nás držel ve hře,“ ocenil asistent hostujícího trenéra Jiří Hanzlík.
Změna myšlení se vyplatila
Malík se stal zase osudem Jana Ordoše. Třikrát ho vychytal při pokusu na zadní tyči. I Lantoši na něm napoprvé pohořel. Ale co se slovenskému útočníkovi nepovedlo v úvodní třetině, vynahradil si ve zbývajícím čase. Naposledy dal v Plzni dva góly, tentokrát předvedl rukama třikrát hladce obratce a upletl svůj první hattrick v české extralize.
„Střelecky mi utkání vyšlo. Byly to jednoduché kombinace, situace, které mi sedly. Snažil jsem se tlačit do brány, a pokud tohle dělám, gól dám,“ vykládal Lantoši, který má z posledních sedmi zápasů šest zásahů. „Víc střílím. Dosud jsem se snažil stále někoho hledat. Změnil jsem myšlení a začalo se to vyplácet,“ řekl.
Proti Plzni se mu daří, z devíti zásahů v sezoně šlo pět do branky Indiánů. Na západní frontě se daří i Motoru, který venku nezvítězil od 3. října. „Sám to nedokážu vysvětlit, asi má vliv prostředí. Tým se někde cítí dobře. Tam, kde prohráváme, je znát obrovský respekt hráčů, který na led nepatří. Sparta, Třinec, Pardubice. Tady to zkrátka máme obráceně,“ dodal asistent Hanzlík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž