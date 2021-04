Dva údery v oslabení i technický gól. „Motorové myši“ už nule nevěřily

Bruslaři se nevzdávají! Bojují! Mladá Boleslav odvrátila konec sezony, klíčový šestý zápas semifinále Generali Česká play off proti Třinci vyhrála 4:2 a srovnala stav série na 3:3. Rozhodla o tom mladá letka, Ondřej Najman vstřelil vítězný gól a přidal asistenci, Pavel Kousal zapsal dvě trefy v oslabení. „Napadalo nám to tam. Jsem rád, že zrovna tenhle zápas. A jdeme dál,“ velel Najman krátce po utkání. O postupu do finále rozhodne sedmý duel ve čtvrtek (19:00).

Rok od roku jdou nahoru, zlepšují se. Trojlístek Pavel Kousal, Ondřej Najman, Oscar Flynn tvoří v Boleslavi společný útok už třetí sezonu v řadě. Nejstaršímu z nich je přitom stále jen 23 let. Na ledě létají, v útočném pásmu umí udělat pořádný kolotoč. „Jsme trochu jako motorové myšičky, těžko se bráníme,“ smál se před lety Kousal.

V aktuálním play off dlouho čekali na výraznější bodový příspěvek. Nemohli se prosadit. Až do úterka měli dohromady na kontě jediný bod, když právě Kousal předvedl ve čtvrtfinále proti Pardubicím úchvatnou akci, kterou zakončil gólem.

Teď to konečně přišlo! Pro Mladou Boleslav v ideální čas. V šestém duelu semifinále, ve kterém Bruslaři čelili vyřazení, zařídili hned tři ze čtyř gólů. Za stavu 1:1 pláchli Najman s Kousalem ve vlastním oslabení do přečíslení dvou na jednoho a zakončili ho brilantní souhrou. Ještě do druhé přestávky zvyšoval Najman už na 3:1, když dostal hodně prostoru na střelu.

„Jsme rádi, že se prosadila i lajna mladíků, ale oni hrají celé play off dobře. Teď to potvrdili i góly,“ těšilo trenéra Pavla Pateru. „Zasloužili si to za tu práci. Jsem za ně strašně rád, že se jim to podařilo. Doufám, že přidají nějaké góly i v Třinci, protože to bude hodně důležité,“ přidal se brankář Jan Růžička.

Boleslav se v úterý dostala do vedení. Poprvé v sérii, předtím pokaždé inkasovala jako první. „Konečně se nám povedl vstup do zápasu. Byť byla první třetina vyrovnaná, tak jsme samozřejmě byli rádi za první gól,“ řekl Patera. „Alfa a omega. Když dají první gól oni, hrozně těžko se to dohání,“ potvrdil i hrdina večera Najman.

Jak centr mladé letky vnímal vlastní nulovou bilanci? „Skoro jsem tomu ani nevěřil. Trošku jsme nad tím přemýšleli. Zkušenější kluci nám říkali, že play off není o individuálních statistikách. Dali jsme si to do hlav a byli jsme za to odměnění.“

Oceláři ještě ve třetí třetině dokázali snížit na rozdíl jednoho gólu, trefil se Ralfs Freibergs. Zbytek zápasu si už ale Bruslaři dokázali pohlídat. Minutu před koncem navíc pojistil výhru druhou brankou Kousal. Puk ani nemusel dovézt do prázdné branky, po Freibergsově faulu byl uznán technický gól. Útočník Boleslavi tak zaznamenal v jednom utkání hned dvě branky při oslabení. „To je velkej unikát, to se mockrát nestává,“ smál se jeho velký kamarád Najman.

V sérii se opět potvrdilo, že sudé zápasy vyhrává Mladá Boleslav, ty liché zase Třinec. Podle trenéra Václava Varadi rozhodly speciální týmy. „Nepovedly se nám přesilovky, naopak jsme ještě inkasovali rozhodující gól. Třetí třetina byla od nás nejlepší, ale v závěru jsme dostali gól do prázdné…“

O postupu do finále se rozhodne ve čtvrtek. Boleslav čeká vůbec první sedmé utkání v extraligovém play off, zkušenější Třinec má nůž na krku. „Hrajeme doma, hráči pro postup udělají maximum,“ řekl Varaďa. „Když předvedeme stejný výkon, tak máme velkou šanci to urvat. Ale bude to těžký,“ vypočítával Najman.

Mladý útok Boleslavi Play off Oscar Flynn – 9 zápasů, 0 bodů Ondřej Najman – 10 zápasů, 2 body (1+1) Pavel Kousal – 10 zápasů, 3 body (3+0) V základní části 2020/21 Oscar Flynn – 50 zápasů, 24 bodů (12+12) Ondřej Najman – 51 zápasů, 21 (7+14) Pavel Kousal – 52 zápasů, 24 (11+13)

