Rozhodčí chyboval. Liberec měl jet trestné střílení, vysvětluje Šindler

Už jste se zabývali inkriminovanou situací v brankovišti Sparty?

„Právě jsme to dořešili. Budu vám citovat zprávu, kterou jsme připravili: Hráč Sparty číslo 63 (Martin Jandus) zakryje na velmi krátký okamžik puk svojí rukavicí. Tím dojde k porušení pravidla 126/4, dle kterého se za přestupek tohoto druhu nařizuje trestné střílení ve prospěch neprovinivšího se týmu. Je třeba konstatovat, že celá situace byla velmi složitá na vyhodnocení. Celkový obraz je zkreslen využitím zpomalených záběrů, které vrhají na míru provinění jiný úhel pohledu. Hlavní rozhodčí měl také výhled na situaci částečně zakrytý brankářem. Rozhodčí si musí být naprosto jist, aby přestupek takového druhu mohl potrestat. V této značně nepřehledné situaci však nemohl tuto jistotu mít, a proto postupoval dle nastaveného metru v utkání, kdy hraniční přestupky nechávali být. Takový je náš pohled na situaci.“

Pardon, ale to je ohromně alibistický pohled. Zkreslení zpomalenými záběry, špatný výhled, metr… Nic z toho není omluva.

„Shrnutí je ale takové, že za přestupek mělo být nařízeno trestné střílení. Aby však rozhodčí v takové situaci trestné střílení odpískal, musel by mít rentgenové oči. Jinak by to nenařídil, protože to perfektně vidět nemohl. Nezaregistroval to ani nikdo z libereckých hráčů, kteří v té situaci byli a měli na ni ještě lepší pohled než rozhodčí. Byť stál relativně dobře, měl situaci zakrytou.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 2:3p. Košťálek zkrotil Tygry. Finalistu určí až sedmý zápas

Z opakovaných záběrů to naopak vypadá, že stál blízko, hned vedle branky a situaci viděl.

„Daleko nebyl, tohle se ale opakovaně děje se zkreslením záznamu. Diváci to vidí zpětně, běží to a postupně zjistí, co se vlastně stalo. Na základě toho to pak teprve vyhodnocují. Už to mají v hlavě a neumí přepnout na normální rychlost toho reálného děje. Když si to pustíte normálně, došlo v této situaci k zakrytí puku na desetiny vteřiny. Puk pod rukavicí Janduse navíc není celou dobu, jak to z některých záběrů vypadá. Z rukavice mu vyjede a má ho pod sebou brankář. Posunul mu ho. Přesto ale říkám ano, je to přestupek. Kdyby rozhodčí byl dron, který visí nad brankovištěm, tak penaltu nařídí. Devadesát procent rozhodčích, kteří by stáli na stejném místě, by však trestné střílení nepísklo.“

Pravidlo 126 - Sevření puku rukou Bod IV: Pokud hráč v poli rukou zvedne puk z ledu, skryje, nebo přikryje puk na ledě rukou uvnitř prostoru vlastního brankoviště, když je brankář na ledě, bude nařízeno trestné střílení ve prospěch soupeře.

U situace byl rozhodčí Roman Mrkva, budete ho nějak trestat?

„Zatím si tím nejsem jistý. Musíme trestat rozhodčí za rozhodnutí, které můžou udělat správně, ale nestalo se tak. Pak je trest na místě, tahle situace ale byla jiná. V tom zápase nebyly před tím odpískány tři fauly Sparty, ale také tři fauly Liberce. Rozhodčí nastavili nějaký metr, oboustranně férově to nechali být. Provinění v brankovišti je daleko více hraniční přestupek než ty, které před tím nebyly trestány. Odpískat penaltu takzvaně na pocit... Neumím si to představit.“

Řešila komise rozhodčích i situaci v prodloužení pátého semifinále Sparty a Liberce, kdy byl poměrně sporně vyloučen za podrážení hostující Radan Lenc? Pražané pak v přesilovce zápas rozhodli.

„Samozřejmě, řešili jsme to. Tohle bylo správně posouzeno.“

Můžete mi to vysvětlit? Z mého pohledu šlo o čistý klasický hit zadkem na hráče s pukem.

„Zadkem to bylo, to ano. Ale zhruba šest let je trend atakovat hráče výhradně do horní poloviny těla. Tento typ zákroku je nebezpečný pro oba hráče, mohlo to skončit zraněním. Neříkám, že to bylo podrážení, osobně by se mi víc líbila klasifikace zásah do nohou, ale to je detail.“