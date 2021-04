Kouč Liberce Augusta o útoku Hořavy: Úsměvné. Vyjádřit by se měli jiní

První finálový večer Bílým Tygrům nechutnal. Od Ocelářů schytali debakl 2:6. Trenér Patrik Augusta duel hodnotil smířeně. „Nevyšlo nám to. Víme ale, co naše mužstvo umí. Snad to v pondělí ukážeme,“ říká. Došlo také na první komentář k obvinění kouče Sparty Miloslava Hořavy, které směřoval právě na Augustu a šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka.

Svými slovy odjistil granát. „Ujčík je kámoš s Augustou, pro mě je to celé naprosto nepřijatelné. Kdybychom normálně prohráli, uznám, že Liberec byl lepší. Ale tohle jsem neskousnul a hodně dlouho neskousnu. Všichni jsme cítili, že to je podvod. Dát najednou z ničeho nic trest, to je prostě hrozný. Nesmířím se s tím. Proč do toho tak necitlivě zasahovali? Asi Aušus potřeboval pomoct.“

Takhle ostře pálil v rozhovoru pro iSport Premium dnes již bývalý trenér Sparty Miloslav Hořava do dvojice Patrik Augusta – Viktor Ujčík. Druhý jmenovaný jako předseda disciplinární komise vyřadil ze hry pro sedmý zápas klíčového obránce Pražanů Davida Němečka. Hořkou pilulku Hořava nespolkl.

Po včerejším prvním finálovém utkání se k jeho slovům na dotaz iSport.cz krátce vyjádřil Augusta, kouč Liberce. „Nemám se k tomu vůbec důvod vyjadřovat. Podle mě se k tomu musí vyjádřit jiní. Pro mě to bylo jenom úsměvné, protože něco takového… to je bez komentáře,“ ironicky se usmál a zakroutil hlavou.

Dál své věty rozvádět nechtěl. Řeč byla hlavně o zápase.

„Rozhodla první třetina, ve které jsme po našich chybách, které jsme proti Spartě nedělali, třikrát inkasovali. Dostali jsme soupeře na koně, tak kvalitní mužstvo jako je Třinec, si to už pak umí pohlídat. Pak jsme se malinko nadechli, ale oni to zkušeně dohráli,“ hodnotil duel.

Hlavně v první třetině byl obraz hry takový, že Liberec tvořil, měl víc ze hry, ale góly dával Třinec. „Takhle přesně jsme to nechtěli. Chtěli jsme se prezentovat lepší defenzivou, stejnou jako v prvních dvou sériích. Víme, že to naše mužstvo umí. Ve druhém finále snad budeme lepší,“ doufá.

Vyjádřil se také k incidentu z 50. minuty, kdy útočník jeho týmu Adam Musil pěstí udeřil ležícího soupeře a dostal trest do konce utkání. „Nevím, co tam proběhlo, co si řekli. Nikdo z nás u toho nebyl. Co tomu předcházelo, jestli nějaký pád Marcinka, nebo něco. Na ledě jsou mezi hráči emoce, nemůžu říct, jestli mě to překvapilo nebo ne. Tohle ale na ledě vidět nechceme. Na druhou stranu se to stává a stávat se bude. Je to finále, každý chce vyhrát. Emoce k tomu patří.“

Třinec - Liberec: Musil nesportovně udeřil Marcinka

