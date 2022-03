Předkolo a trest? Pro Pardubice spíš lék. Na Motor půjdou posilněné

Nejdřív vztek, blbá nálada i hodně rozpačité pohledy. Co asi bude? Pardubice na konci základní části vrstvily porážky, nevypadalo to s nimi dobře. Nakonec musely do předkola. Aktuální dojmy? Fajn, pomohlo nám! „Teď jsme rádi, že jsme si ho zahráli,“ pronesl Robert Říčka. Tým si uhrál týdenní odpočinek. Ukázal, že dovede vyhrávat, proti Karlovým Varům se třemi výhrami v řadě vyladil a taky zklidnil. Vrátí se mu marodi. V pondělí začne bitva východ Čech proti jihu.

Robert Říčka potvrdil svoji střeleckou formu ze základní části, kde nasázel 27 gólů. Vyčíhal zaváhání Jana Hladonika. Sebral mu puk, rozhodl sérii proti Karlovým Varům. Jeho pondělní trefa v prodloužení způsobila dvě zásadní věci. Pardubice postoupily po výhře 3:2 do čtvrtfinále 3:0 na zápasy, takže čistá práce. A on se octil v závalu radosti. Celý tým na něj u mantinelu naskákal.

„Ale jo, dýchat se tam dalo,“ usmál se. „Byl jsem taky moc rád, i když to nebyl úplně můj zápas. Dvě třetiny jsem se do toho nemohl nějak dostat, nesedlo mi to, necítil jsem se dobře, ani jsem nebyl moc nebezpečný. Nakonec se mi tuhle šanci podařilo proměnit,“ přidal Říčka.

Předkolo dalo zásadní zprávu o Pardubicích: Energii nemasakrovaly na kusy, jenže třikrát vyhrály těsný zápas, ani jednou se vyrovnané skóre nezlomilo proti nim. Dovedly přepnout na úporný hokej, neklepou se. Při sérii osmi porážek na konci základní části vypadaly jako marod, ale uzdravily se.

„V play off jednoduché zápasy nemáte. V domácích kláních jsme měli vždycky dobré první třetiny, pak se víc hraje dozadu. Takže bych neříkal, že jsme přímo zápasy ubojovali,“ odmítal kouč Richard Král, že by jeho soubor sérii urval. Ale za chvíli přece jen přiznal: „Cením si, že když se zápasy lámaly, tým vyloženě uměl padat po hubě. Někteří kluci mají za sebou teprve pár zápasů v play off nebo je hrají poprvé a taky se toho zhostili dobře, třeba naše třetí a čtvrtá lajna.“

Naťukl další zásadní zprávu o Pardubicích. Najednou nevadilo, že Anthony Camara mlčel a že tři zápasy nedal ani gól. Nebylo to potřeba. Vzali za to Ondřej Rohlík, Filip Koffer a Lukáš Anděl, třetí pracovní četa. „Hokej, který hrají Vary, jim přesně seděl. Napadají, místy to byla jízda. Ve třetí lajně máme mladé kluky, všichni rychlí. Měl jsem i za ně strašnou radost, že dali nějaké góly. Dá se říct, že první dva zápasy v Pardubicích odtáhli oni,“ chválil je Říčka.

Velký vykřičník pro Dynamo, Motor zná recept

Ve výsledku pro Dynamo není na škodu, že muselo do předkola. Načerpalo sebevědomí, navíc se zase tak extrémně neutahalo. V Chomutově skončilo v pondělí a čtvrtfinále mu začne až další pondělí v Českých Budějovicích. Smáznout soupeře 3:0 na zápasy je pro Pardubice rozhodně lepší než od konce základní části přemýšlet, jestli tým má formu, nemá, nebo co vlastně má. „Teď jsme rádi, že jsme předkolo hráli a že jsme se dostali na vítěznou vlnu. Máme dost času si odpočinout, potrénovat a připravit se na České Budějovice. Ve finále může být dobře, že jsme museli do předkola,“ připustil i Říčka.

Série proti Varům i ukázala, jak se dovede vymáčknout Jan Kolář . Tvrďák, který hraje kvůli zlomené čelisti pořád s krytem, dovede svůj výkon v play off povýšit. Takhle nějak to vždycky mají trenéři rádi, podobnou práci od zkušených hráčů čekají. Kolář spolehlivě krade puky, k tomu se snaží tlačit dopředu, když takhle hrabe on, nikdo si nedovolí vypustit jediné střídání. „Hrozně nám pomohlo, že se Kilič vrátil do sestavy, je takový tmel v kabině. Celkově kluci odehráli opravdu dobrou sérii,“ přidal Král.

Navíc pro čtvrtfinále by Pardubice mohly být silnější. Klíčový zadák Jan Košťálek by měl být fit, dá se čekat, že do série zasáhne i Dennis Robertson, další bek, který má solidní rozehrávku. Zdá se, že by se zpět mohl hlásit i Matěj Blümel. Dynamo přijde do série psychicky vyklidněné a posílené. Nakonec na předkole může vydělat. Neublížilo mu hrát tři zápasy navíc.

České Budějovice ale znají recept, jak Pardubice roztrhat na kusy. Tady musí blikat pro Královu družinu velký vykřičník. „Dvakrát jsme od nich dostali világoš. Teď 1:7, o Vánocích 1:6, jak skončil Kuba Nakládal . Máme jim co vracet, to je jasný. Trenéři si teď zápasy určitě projdou, nějaké věci si ukážeme,“ dobře ví Říčka. „Ale úplně vliv to na to zase mít nebude,“ honem dodal, aby si někdo náhodou nemyslel, že dva rance bude mít s týmem v hlavě.

V Chomutově Pardubice chvíli slavily, točily nad hlavou šálami. Užili si první postup. Teď je čeká další výzva, soupeř, který měl ve druhé polovině základní části velmi vysokou a stabilní výkonnost. Kdybyste si udělali tabulku posledních třiceti zápasů, Motor nebodoval jen v osmi z nich (Pardubice ve dvanácti) a za tohle období posbíral za Spartou a Hradcem nejvíc bodů. Dynamu by patřila osmá příčka.

