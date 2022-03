Šampioni volí jedničku: Kacetl, nebo Mazanec? Oba už titul vychytali

Ondřej Kacetl nebo Marek Mazanec? Ať už třinečtí Oceláři postaví v cestě za obhajobou posledních dvou mistrovských titulů do brány kohokoliv, mohou se o něj opřít. Jedničku pro play off ve čtvrtek vybere trenér Václav Varaďa, zároveň se Oceláři dozví jméno soupeře pro čtvrtfinále.

Kdo bude jedničkou Ocelářů v rozjezdu play off zatím nevědí ani brankáři. Ondřej Kacetl i Marek Mazanec měli v základní části výborná čísla. „Věříme oběma,“ má jasno kapitán Petr Vrána. Když si všimnul, že ho poslouchá nedaleko stojící Mazanec, odlehčeně dodal: „Asi chcete slyšet, že jsou oba dva divní.“

Tituly slavili oba

V play off bitvách už oba ukázali, že jsou schopni svůj tým doslova na ramenou donést až k mistrovskému titulu. Třicetiletý Marek Mazanec zažil zlatou jízdu s Plzní v roce 2013, chytal v NHL i KHL. O rok starší Ondřej Kacetl senzačně a ve velkém stylu ovládl loňské play off s Třincem.

Václav Varaďa tak teoreticky může po konzultaci s trenérem gólmanů Jaroslavem Kamešem vybírat se zavázanýma očima. „Zatím nevíme, čekáme na pohovory,“ potvrdil Marek Mazanec.

Klíčové brankářské statistiky dlouhodobé části ovládl Ondřej Kacetl. Byl nejlepší z celé ligy v úspěšnosti zákroků (93 %) i v průměru obdržených branek (1,64). Marek Mazanec byl vytíženější, na špici byl v počtu vítězství (20), vychytaných nulách (5) i v průměru (2,19). Konec základní části lépe vyšel Kacetlovi. A jelikož byl i jedním ze zlatých hrdinů loňského play off, dá se očekávat, že Varaďa ukáže na něj.

„Loni to na mě spadlo od začátku, to bylo dobré,“ připomněl Kacetl, který byl původně dvojkou za Jakubem Štěpánkem. Toho však skolil covid a skvělý Kacetl už ho do brány nepustil. „Že mi to vyšlo, bylo super. Teď to ale bude na začátku těžké, tak jako je každé play off.“

Tím, kdo bude chytat, si Kacetl navenek hlavu neláme. „Kdybych chytal, tak půjdu zápas od zápasu. Aby se dařilo všem. Abychom to nějak urvali, jedno jakým způsobem. Abychom postupně sbírali body a šli za vítězstvím, šli dál.“

Statistiky ze základní části nepřeceňuje. Ovšem těší ho. „Je to hezká vizitka celého mančaftu, protože čísla jsou i díky klukům, kteří pomáhají,“ říká Kacetl. „Povedlo se, ale už je to minulost. Znovu se začíná od nuly. V play off jdeme týmově na vítězství a je jedno, kdo do brány půjde. Hlavní je vyhrávat, protože pak budeme vítězové všichni.“

Podobě to vnímá i Mazanec. Do Třince přicházel po minulé sezoně z hradeckého Mountfieldu, papírově byl ocelářskou jedničkou klubu. V základní části dostal větší prostor. Nezklamal, nicméně ve finiši měl lepší čísla Kacetl. „Na play off se těšíme všichni, jako každý rok,“ glosoval po třineckém tréninku Mazanec. „Proto to hrajeme, celá sezona směřuje k play off, kdy přijdou lidi a má to specifickou atmosféru. Těším se ohromně.“

Mazanec už si nezpívá

Připouští, že chytat za týmem Ocelářů, který soupeře nepustí do extra tlaku, není jednoduché. Jeho brankáři nejsou v ohni střel, což nesedí žádnému brankáři. „Na to se moc nedá připravit, brankář prostě musí udržet hlavu v zápase,“ usmál se Mazanec. „S tím do toho jdeme, je to tak od začátku sezony, jsme na to tak nějak zvyklí. Musíme týmu pomoct, když je to po nás žádáno. Pro gólmana to není úplně ideální, ale takhle to tady je a musíme se s tím poprat.“

V sezoně měl možnost si třinecký styl osahat, zažít. „A ne vždycky to vyšlo,“ připouští otevřeně. „To je tak specifické. Když je střel málo, nechytá se dobře. Je to o soustředěnosti a o tom - vytáhnout správný zákrok ve správný čas.“

Pro udržení koncentrace si v zápasech Mazanec i sám pro sebe zpíval. To už prý nedělá. „Zpívával jsem si, ale už mě to přešlo,“ pousmál se. „Psychický tlak je v zápasech, kdy na vás nejdou střely, tak enormní, že už ani zpívání nepomáhalo. Ale tlak je na všechny. Když chce někdo vyhrát titul a s tím do sezony jde, tak je tlak na všechny úplně stejný. Já se s tím taky peru.“

Brankáři Ocelářů v sezoně Ondřej Kacetl (31 let) Marek Mazanec (30 let) 25 zápasy 34 17 výhry 20 1,64 průměr gólů 2,19 93,00 % úspěšnost 91,04 % 2 čistá konta 5

Třinec - Kometa: Domácí Kacetl na brankové čáře fantasticky vychytal Holíka