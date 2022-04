Emoce dál tryskají. Rulík neviděl puk v bráně, tlak Třince na sudí ano

Byl to gól, nebo ne? Série mezi Oceláři a Bruslaři přitahuje extrémně sporné momenty. Po druhém utkání se do detailu pitval nájezd Vladimíra Svačiny , ve čtvrtek domácí namíchla situace u druhého gólu Ocelářů. „Neviděl jsem prokazatelně puk v bráně. Možná nám ho někdo ukáže,“ řekl na tiskové konferenci trenér Radim Rulík po třetí porážce v sérii . Podle pravidel se nicméně gól může uznat i v případě, pokud puk není vidět, ale brankářova lapačka je celá za brankovou čarou.

Ta slovinského veterána skončila za čarou. A i když puk nebyl na dostupných záběrech k mání, sudí po konzultaci s kolegou u videa klíčovou snižující trefu Ocelářů uznali. „Určitě to byl gól, když ho uznali. Mají dobré záběry,“ podotkl k situaci démon play off Miloš Kelemen. Nikoli ironicky.

Rulík pak měl na celou situaci jiný názor. „Puk v bráně jsem neviděl. Po zápase jsem se díval i na opakované záběry a furt jsem puk prokazatelně za brankovou čarou neviděl. Rukavice tam sice je, ale myslím, že tam musí být vidět i kotouč. Já ho tam nevidím, možná že nám ho někdo v bráně ukáže,“ sypal ze sebe naštvaně.

Mladá Boleslav - Třinec: Diváci už žasli nad super zákrokem. Video ale potvrdilo Hrňův gól, 3:2

Následně byl novináři obeznámen, že podle aktuálních pravidel nemusí být kotouč za čarou nutně vidět. Lapačka s kotoučem uvnitř však ano. „Myslel jsem, že musí být prokazatelně vidět i puk. Jen jsem řekl, že jsem tam puk neviděl. To je všechno... Mužstvo udělalo, co mohlo, měli jsme to výborně rozehrané, gólman nás držel výborně. Ale závěr jsme měli zvládnout taktičtěji, zkušeněji,“ doplnil.

Během duelu došlo k jinému zajímavému momentu, Radimu Rulíkovi se nelíbilo dění na třinecké střídačce, o čemž následně diskutoval s arbitry. „Nic velkého, jen že vyvíjejí tlak na rozhodčího. My to neděláme, oni to dělají,“ reagoval na otázku Sportu.

Vedle stojící Václav Varaďa záměrné vyvíjení nátlaku odmítl. „Když si rozhodčího vyžádám, přijede k mé střídačce, pak k jejich a poví, o čem se vedla řeč. Vyvíjení tlaku? To bychom se mohli bavit o hráčích, kteří jezdí za rozhodčími téměř při každém svém střídání,“ pravil.

Z jeho slov byl cítit názor, že mu tohle téma nesedí. „Série běží, je korektní, všichni hrají nadoraz. Hledají se věci, které nikde nejsou... Je to prostě boj. Já bych ani nechtěl hrát semifinále jen tak na pohodu. Věřím, že druhá strana je na tom stejně. Nehledejme něco, co tam není,“ prohlásil Varaďa a v další odpovědi odůvodňoval Kacetlovo střídání.

„Náš trenér gólmanů napočítal 11 střel za celý zápas na naše dva brankáře. Oba góly nejsou Ondrův styl, byly z těch slabších, jak já říkám. On to dá za hlavu, bude nachystaný do dalšího utkání tak, aby byl připravenější. Z tohoto zápasu jsem to z něj necítil. Proto jsem zvolil střídání,“ vysvětlil.