Smutný Gulaš nejen o krosčeku: Chyba, ponesu to v sobě dlouho...

Rozmyslel si, co řekne, nicméně se rozhodl i nejvíce diskutovaný moment série okomentovat. Milan Gulaš se po porážce na Spartě 2:3, která ukončila Motoru sezonu, vrátil i ke svému faulu ze třetího semifinále. „Zpět už to nevezmu. Šlo o hloupost, vím to. Budu to mít v sobě dlouho,“ pokýval hlavou po ztraceném zápase. Zároveň se zmínil i o charakteru týmu. „Snad se nám ho podaří udržet,“ dodal.

Co chybělo, aby Motor vrátil sérii před své fanoušky?

„Vstoupili jsme do toho dobře. Škoda, že jsme nedali první gól, který by nám hodně pomohl. Dostali jsme ho my, což se vždy hůř dohání. Nevyužili jsme přesilovky. Sparta se na ně trochu jinak rozestavila a my jsme měli problém. Ale chci soupeři poděkovat za skvělou sérii. Jde opravdu o skvělý mančaft, kde je plno hráčů, co dovedou vyprodukovat plno šancí. A to asi rozhodlo. Kvalita na druhé straně je vyšší.“

Byli dnes, i celkově k poražení?

„Když víte, že jste na hraně, tak to dnes mrzí o to víc. Snažili jsme se to urvat. Věděli jsme, že když zápas zvládneme, tak budeme hrát doma, kde to má soupeř těžké. Bohužel se nám to nepodařilo.“

Přešla už frustrace kvůli zákroku ze třetího zápasu, který znamenal váš distanc?

„Mrzí mě to, samozřejmě. Budu to mít v sobě dlouho. Ale jsem emotivní hráč. Mnoho z vás mě zná, hraji na hraně. Play off se hraje na hraně, někdy i za ní. Bohužel se to stalo mně, zkušenému hráči. Ujelo mi to. Teď už s tím nic neudělám. Ale, jak bych to řekl. Leklé ryby nikdy nemohou zvítězit. Ale vím, že to byla chyba, mrzí mě to. Teď už to nezměním.“

Měl jste po návratu do sestavy o to větší motivaci?

„Jasně. Chcete pomoci klukům, protože vám ještě dali šanci a já tak dostal možnost tu svou chybu ze třetího zápasu odčinit. Mrzí mě, že to nevyšlo. Bohužel.“

Tvořil větší motivaci vyhrát i fakt, že v této sestavě šlo pravděpodobně o jediný pokus dojít až na vrchol? Dá se čekat, že někteří hráči odejdou, nebo kariéru ukončí.

„Nerad řeknu jo, ale asi ano. My starší hráči, kteří jsme z Českých Budějovic, tak jsme se takhle perfektně sešli. Jirka Novotný, který už skončil, tak se dokázal vrátit. Povedlo se nám ho přemluvit, aby pokračoval, protože byl strašně platný. Takových hráčů není moc, aby dokázali charakterem ten tým semknout. Není to jen o té produktivitě, ale i o tom charakteru. Je to osobnost, která pomůže týmu. Ať už je to Novka, Michal Vondrka nebo Lukáš Pech, to jsou super hráči, i lidé. Dovedou dát týmu, co potřebuje. Je fajn, že jsme to dotáhli až sem. Ale samozřejmě nás to bude mrzet dlouho. Protože ta šance tam byla.“

