Zvedne se mistr z Třince? Předkolo zajímá i Voráčka: Mám tušáka, že...

Třikrát za sebou zvedali třinečtí Oceláři nad hlavu mistrovský pohár. Ve vyřazovacích bojích nebylo silnějšího, sebevědomějšího a úspěšnějšího týmu. Nemuseli vyhrát základní část, v play off jen utáhli šrouby. Zvládnou to znovu? I z předkola, kterému se dlouhých sedm let vyhýbali? Nebo je konec třinecké dominance? Podobné otázky před dnešním rozjezdem Generali Česká pojišťovna play off rezonují i v zámoří. „Já nevím proč, ale mám tušáka, že Litvínov hodně potrápí Třinec,“ naťukal na Twitter například reprezentant Jakub Voráček.

Mistr v předkole play off. Bez času na doléčení šrámů, regeneraci, podrobnější přípravu i klasické vyčištění hlav s rodinou. Hned po náročné základní části, ve které skončili šestí. Do akce! Jak si s tím třinečtí Oceláři poradí? Nebude rozjetý Litvínov, se kterým se v play off naposledy utkali ve finále 2015, nad jejich síly?

Na první pohled se v Třinci proti předchozím letům nic moc nemění. Klub si nachystal speciální loga i akce pro fanoušky. Z partnerského Frýdku-Místku se do tréninkové haly přesunula záložní jednotka hráčů, kteří by v případě potřeby mohli naskočit. Trenéři pečlivě ladí poslední detaily na nejbližšího soupeře.

Nervozita a napětí však ve vzduchu přece jenom visí. A nejde jen o klasické motýly v břiše z klíčové části sezony. Šesté místo po základní části sice není vyloženě neúspěch, ale výsledkově zpackaný finiš nikomu v klubu na klidu nepřidal. Z posledních šestnácti zápasů totiž Oceláři vyhráli jen třikrát za tři body, vydolovali 13 bodů.

Pro srovnání. Litvínov sice ve stejném úseku naplno vyhrál pouze čtyřikrát, ale bodů nasbíral 23. Mimo jiné doma urval i zápas s Třincem (4:3p), přestože po 170 sekundách prohrával 0:2. Také proto nejsou obhájci titulu u všech zcela jasným favoritem série.

„Není jednoduché jít čtyři sezony po sobě na titul,“ připomíná na dálku i Jakub Voráček. „Jak mentálně, tak fyzicky.“

Kvůli nevydařenému závěru základní části navíc tým ztrácel oporu i ve svých fanoušcích. V kotli se objevovaly nespokojené transparenty, ozývalo se skandování: „Moták ven!“ Před klíčovou fází sezony se jiskření s kotlem hasilo. Všeříkající byl nakonec velký transparent, který fandové vytáhli po posledním duelu s Mladou Boleslaví.

Hlavním motivem byla TLUSTÁ ČÁRA. Napsaná i namalovaná. Dělila dva nápisy. Na prvním bylo: „Play off, to nás zajímá.“ Na druhém: „Základní část nezajímá nikoho.“

„Působili jsme unaveným dojmem, neměli jsme potřebný drajv v osobních soubojích,“ říkal po poslední bitvě základní části trenér Zdeněk Moták. „Hokej je o bruslení a osobních soubojích, to nám chybělo. Pevně doufám, že proti Litvínovu tam všechno potřebné bude.“

Trenéři Zdeněk Moták a Vladimír Országh budou znovu čelit srovnávání s předchůdcem Václavem Varaďou. Ten od svého nástupu do role hlavního trenéra v roce 2017 odehrál s Oceláři dvanáct sérií v play off. A ztratil pouze jedinou! Finále 2018 s Kometou Brno (1:4 a zápasy). Zbytek tým pod jeho přísným velením vyhrál. Při loňském zlatém tažení ztratil pouze dva zápasy ve finále se Spartou. Jedním slovem - dominance.

„Třinec teď možná není takový válec jako dřív, ale play off je úplně jiná soutěž,“ hlásí zkušený útočník Martin Růžička, který po deseti letech ovládl kanadské bodování ligy. „Věřím tomu, že my kluky na play off máme. Prošli jsme si těmi boji a budeme chtít v tažení pokračovat. Za to, že nejsme přímo ve čtvrtfinále, si můžeme sami. Byli jsme dlouho čtvrtí a nechali jsme si to utéct. Takže je teď na nás, abychom se z toho vyhrabali a předkolo udělali. Víme, že nás nečeká vůbec lehký soupeř, ale připravíme se. Je to jen na nás.“

Bude už v předkole play off k vidění jiný Třinec? Silný, sebevědomý a gólově efektivní? Kabina tomu věří. „Doufáme v to,“ přikývl Růžička. „Nechci nic vyhlašovat, půjdeme do toho pokorně.“ Stejně to vnímá i kanonýr Marko Daňo, pro změnu nejlepší střelec základní části. I za cenu strojově defenzivního hokeje.

„Když bude třeba, tak to zabetonujeme a budeme čekat na chybu soupeře,“ hlásí Daňo. „Většina mužstva tady byla i minulý rok, víme, jak se to hraje. Play off je specifická soutěž, něco jiného než základní část. A my máme zkušené mužstvo. Abychom to třeba i takovým způsobem urvali.“

