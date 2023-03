SESTŘIHY: Zápas v Olomouci ukončen! Výhra pro Brno, Třinec a Liberec

Vrchol extraligové sezony začal s komplikací. Zápas předkola Generali Česká play off v Olomouci byl předčasně ukončen kvůli rýze v ledu, kterou pořadatelé nedokázali dostatečně opravit. Utkání s Karlovými Vary bylo přerušeno před startem druhé třetiny za stavu 2:0 pro domácí. Povedený nástup do vyřazovací části se povedl Liberci, který na svém hřišti zvítězil 4:1 nad Plzní. Brněnská Kometa v emočně vypjaté bitvě vyhrála 4:2 nad Mladou Boleslaví. Úřadující mistr z Třince vstoupil vítězně na cestu za obhajobou Masarykova poháru, když doma porazil Litvínov 3:1.

Vydřená výhra, rozhodl Kurovský

(stav série 1:0 pro Třinec)

Obtížnější situace řešil v úvodní třetině Mazanec, s rychlými protiútoky, které zakončovali Zygmunt a Kudrna, si však poradil. V přečíslení neuspěl ani domácí Marinčin. Jinak se hrál opatrný hokej a oba týmy mohly se skóre pohnout až v přesilových hrách. Nejdříve třinecký gólman vychytal zblízka Zdráhala a betonem vykopl nebezpečnou dorážku Straky. Na druhé straně nepřekonali Tomka při trestu za špatné střídání Daňo ani Růžička.

Bezgólový stav změnil Dravecký. Slovenský útočník zblokoval na obranné modré čáře nahození Freibergse, vyrazil po pravém křídle do úniku a Tomka překonal střelou kolem vyrážečky. Třinci narostla po gólu křídla. Tomka ohrozili tečí Marcinko, z dorážky Dravecký i Kurovský. Z přečíslení dva na jednoho se neprosadil Voženílek.

Domácí si vůbec nepomohli přesilovou hrou, v prostřední části nevyužili ani jednu ze tří, a tak ve 39. minutě pykali z ojedinělé akce soupeře. Sukeľ vyhrál vhazování na hokejku Kudrny, který se trefil z levého kruhu ke vzdálenější tyči.

Daňo orazítkoval na začátku třetí třetiny brankovou konstrukci, ale Třinec si přeci jen vzal vedení zpět. Roman si dojel k zadnímu hrazení po své bekhendové střele pro puk, poslal jej naslepo před branku a nekrytý Kurovský nezaváhal.

Třinci zatrnulo v 51. minutě. Osamocený Abdul před brankou promáchl, vzápětí Sukeľ z dorážky nepřehodil Mazancův beton. Oceláři poté ubránili i dvě vyloučení včetně dvaceti sekund ve třech proti pěti. Mazanec se vytáhl zejména při Strakově dorážce a v 58. minutě jej zachránila tyčka po střele Kudrny. Hosté hráli posledních sto sekund bez gólmana, ale zápas už nezachránili. Na druhé straně trefil Kurovský tyč, tři sekundy před koncem ale přeci jen zpečetil výhru Růžička.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „V první třetině se obě mužstva oťukávala a čekala, co udělá soupeř. Druhá třetina byla z naší strany výborná, svým pohybem jsme si vynutili přesilové hry a měli jsme dostatek střeleckých i brankových příležitostí. Bohužel jsme dali jen gól z úniku a ze standardní situace branku dostali. Třetí třetinu jsme opět hráli výborně. Pracovali jsme, bojovali, dřeli. Dali jsme druhý gól a ubránili jsme přesilové hry soupeře. To bylo o nasazení, bojovnosti a srdíčku. Myslím si, že jsme si první bod zasloužili za poctivý, zodpovědný a bojovný výkon.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „První třetina byla typická pro play off. Měla oboustranně hodně taktických prvků a byla poměrně dost nervózní. Druhou třetinu ovlivnila naše nedisciplinovanost. Sice jsme přesilovky soupeře ustáli, ale dostal se do hry. Výborné však bylo, že jsme využili standardní situaci (vhazování) a vyrovnali na 1:1. Třetí třetina byla o tom, kdo dá branku, a to se povedlo Třinci. Ještě jsme v závěru nastřelili bohužel jen tyč, tak to někdy je. Prohráli jsme, nezbývá nám nic jiného, než to hodit za hlavu a připravit se na další zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:50. Dravecký, 46:40. Kurovský, 59:58. M. Růžička Hosté: 38:26. Kudrna Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička (A), Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký (A), Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel (A), Šalda – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Straka – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí A. Jeřábek, Jaroš – J. Svoboda, D. Klouček Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 089 diváků

Rychlovský zářil při návratu Bulíře

(stav série 1:0 pro Liberec)

Liberec i s uzdraveným Bulířem na soupeře vlétl a již po dvou minutách šel do vedení. Kolmannovu střelu od modré čáry na brankovišti jemně tečoval Rychlovský. Hostující střídačka si vzala trenérskou výzvu pro domnělé postavení útočícího hráče v brankovišti, gól byl ale i po přezkoumání situace na videu uznán.

Bílí Tygři tak měli navíc k dispozici přesilovku, nesehráli ji však příliš dobře. V sedmé minutě už ale Severočeši vedli o dvě branky. Melancon zavezl kotouč do útočného pásma, přenechal ho Filippimu a jeho střela bez přípravy skončila až za Pavlátem. Plzeň byla nepovedeným úvodem zaskočena a před Kváču se dostávala velmi sporadicky. Výjimkou byla dobrá střela Poura, Kváča si ale poradil.

V úvodu druhé části hrála Škoda v početní výhodě, Kváču ale prakticky neohrozila. Udeřili tak znovu domácí, když si Rychlovský nabruslil na osu hřiště a svou druhou brankou v utkání zvýšil již na rozdíl tří branek. Vedení Liberce mohl v přesilovce ještě navýšit Balinskis, Pavlát ale jeho střelu s obtížemi vyrazil. Poté měl na opačné straně velkou šanci Suchý, také Kváča ale vytáhnul povedený zákrok. Nepřišli si na něho ani Budík a dorážející Mertl.

Západočeši se mohli vrátit do zápasu v přesilové hře na začátku třetí třetiny, Liberec se ale skvěle ubránil. Následně si zahráli v početní výhodě také domácí a gól měl na hokejce navrátilec do sestavy Bulíř, Pavlát si ale připsal výborný zákrok. V další přesilovce Liberce už byl ale plzeňský brankář krátký na chytrý pokus Najmana a kapituloval počtvrté. Poté se ke slovu dostali také hosté a pěknou akci Holešinského zakončil důrazný Rekonen, který tak upravil skóre na konečných 4:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:59. Rychlovský, 06:16. Filippi, 24:42. Rychlovský, 49:26. A. Najman Hosté: 52:04. Rekonen Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Bulíř (A) – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír, Dlouhý. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Houdek, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Skok, Budík, Jaroměřský – Schleiss (C), Holešinský, Rekonen – Suchý, Mertl (A), Blomstrand – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Pour. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Kajínek, Ondráček Stadion Home Credit Arena, Liberec

Olomouc - Karlovy Vary

(zápas předčasně ukončen za stavu 2:0 pro Olomouc)

Po úpravě kluziště rolbou během přestávky zůstala na ledě rýha. Začátek druhé části sudí několikrát odložili. Po více než dvouhodinové prodlevě od skončení úvodního dějství byl zápas přes snahu o nápravu a vyhlazení ledu nakonec předčasně ukončen.

O dalším postupu zatím vedení soutěže neinformovalo. Ve čtvrtek jsou na programu druhé zápasy sérií. Na Hané se mělo stejně jako dnes začít v 18 hodin. Třetí duely jsou pak naplánované na sobotu. Nelze tak vyloučit, že pokud by se zbytek utkání dohrával, Olomouc se s Karlovými Vary utká včetně dnešní první třetiny - i podle vývoje série - nejméně ve čtyřech dnech po sobě.

Hanákům skvěle vyšel vstup do utkání a otevřeli skóre hned po 50 sekundách, kdy před Lukešem zůstal osamocený Kusko a nadvakrát dostal puk za brankáře. Karlovarští mohli srovnat během přesilové hry, ale strážce domácího brankoviště Lukáš se proti Koblasově střele z první přesunul včas.

Poté chyboval hostující brankář Lukeš a Kusko mohl po Bambulově přihrávce vstřelit svůj druhý gól, ale gólman Energie zaváhání napravil. Olomouc však využila první přesilovku a díky úspěšné dorážce Orsavovy vyražené střely zvýšil na rozdíl dvou branek Musil.

Více gólů už diváci na olomouckém zimním stadionu neviděli. Hlavní rozhodčí Tomáš Veselý a Jakub Šindel postupně čtyřikrát odsunuli začátek druhé třetiny s nadějí, že vzniklá rýha v ledu u střídačky hostů zamrzne dostatečně na to, aby bylo bezpečné pokračovat ve hře.

Při poslední konzultaci se z hlediště zdálo, že hře už jsou nakloněni domácí i rozhodčí, ale hosté s pokračováním nesouhlasili. Sudí pak strávili s oběma kapitány na ledě velké množství času. Konečné rozhodnutí padlo od kapitána karlovarského mužstva Jiřího Černocha a z důvodu ohrožené bezpečnosti hráčů se ve hře nepokračovalo.

Poznámka k rýze ze zápisu utkání „Po přestávce po první třetině byla zjištěna v ledu před střídačkou H týmu hluboká rýha v ledu, kterou způsobila rolba. Ledaři se pokoušeli ledovou plochu opakovaně opravit. V intervalech 15-20 minut byla oprava průběžně posuzována za účasti kapitánů obou týmů a technická přestávka opakovaně prodlužována. K prodloužení přestávky nad 60 minut rozhodčí obdrželi souhlas ředitele TELH. Po 115 minutách byla ledová plocha znovu posouzena a nebylo dosaženo shody rozhodčích a kapitánů obou týmů o její způsobilosti ve vztahu k bezpečnosti hráčů. Proto rozhodčí rozhodli, že ledová plocha je nezpůsobilá a utkání ukončili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:50. Kusko, 11:41. P. Musil Hosté: Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš – Orsava, P. Musil, J. Káňa (A) – Bambula, Knotek (A), Kusko – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Rutar, Strapáč, Kucsera. Hosté: Lukeš (Habal) – Huttula, Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Dlapa, Rohan – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Rozhodčí Veselý, Šindel – Brejcha, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc

Kometa - Mladá Boleslav 4:2

(stav série 1:0 pro Kometu Brno)

Podrobnosti připravujeme.

