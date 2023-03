Hrdina Furch se po své show odvázal: Někdy je potřeba vyndat emoce

Byl to zatím nejdominantnější brankářský výkon v předkole play off. Signifikantně od „Dominátora“ z Brna. Dominik Furch (32) zaklel mladoboleslavské střelce a zajistil jim neklidné spaní. Když úplně na konci lapil Romanovu tutovku, odměnil se euforickým gestem. To u něj není obvyklé. „Někdy je potřeba vyndat emoce zpod pokličky,“ líčil gólman s úsměvem. Hlavně díky němu se Kometa utrhla do vedení 2:0 v sérii s Mladou Boleslaví. Druhý duel vyhrála 2:1.

Nejste vyloženě typ showmana, ale teď jste se docela odvázal, co?

„Když se povede pár vteřin před koncem takový zákrok, bylo toho i na mě dost.“ (úsměv)

Byl zázračný?

„Povedlo se…Bylo v tom samozřejmě i štěstí. Nebyl to zákrok o nějaké reakci. Jen jsem se tam snažil dostat co nejrychleji a dát ruku do prostoru, kam jsem si myslel, že ta střela může jít. Naštěstí to vyšlo.“

Chviličku před tím jste hasil další požár, chytil jste Lantošiho sólo…

„Snažil jsem se zůstat v klidu a neudělal pro něj první pohyb. Viděl jsem, že ho zezadu stíhá náš obránce. Nebyl v úplně komfortní situaci, neměl moc času. Takže zvolil tohle zakončení.“

Pro brankáře to bylo ještě náročnější než ve středu, co?

„Kupí se to. Když hrajete dva dny po sobě, je to náročnější a náročnější. Ale pro oba týmy stejné. Nám se podařilo oba zápasy urvat, což může být psychická výhoda pro regeneraci do dalšího průběhu série. Měli jsme super začátek, dali jsme dva rychlé góly. Ve druhé třetině byl trošku útlum, ale jsem rád, že jsme to dopracovali do vítězného konce.“

Kometa - Mladá Boleslav: Hlavní rozhodčí dostal nepříjemně hokejkou do tváře Video se připravuje ...

Jak se chytá proti borcům Mladé Boleslavi? Přesilovku hraje soupeř hodně kolem brány.

„Jsou nepříjemní, aktivní při napadání. A jak říkáte, hrají hodně kolem brány. To je jejich styl, kterým se prezentují v celé sezoně.“

Vám asi bodlo víc, že se druhá třetina kvůli zranění rozhodčího předčasně ukončila, že? Soupeř měl v tu dobu velký tlak, snížil na 1:2.

„Asi jo. Bylo to pro mě překvapivé rozhodnutí. Myslel jsem, že tu třetinu dohrajeme se třemi rozhodčími. Nestalo se tak. Zpětně můžeme říct, že nám to nějakým způsobem mohlo pomoct.“

Těší vás vaše impozantní čísla?

„Důležitá jsou vítězství. Jsem spokojený se dvěma výhrami.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 2:1. Skvělý Furch přiblížil svůj tým ke čtvrtfinále Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:24. Kundrátek, 03:38. Zbořil Hosté: 32:21. Bičevskis Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Strömberg, Šalé – Vincour, Zembol, Koblížek. Hosté: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Lunter, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, Šťastný – Šmerha, Bičevskis, J. Stránský (C) – Dvořáček, D. Přibyl, Malát. Rozhodčí Šír, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion Winning Group Arena

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE