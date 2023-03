Repríza finále a Sparta v roli favorita. Debilní hokej? Ne, čekejte showtime

V neděli to vypukne! Ostře sledovaná série čtvrtfinále Generali Česká pojišťovna play off. Repríza loňského finále. Sparta versus Třinec. Oba soupeři ladí poslední detaily. Pražany čeká dobývací mise, Oceláři staví zákop. „Hrají nepříjemný hokej, možná trochu buzerantský. My si ale věříme. Najdeme cestu, jak je porazit,“ velí celoživotní sparťan Miroslav Forman. Čím se můžou giganti překvapit a jak může vládce posledních let zastavit esko?

Před rokem to byla zlatá řež. S blyštivým kovem na krku, pohárem v ruce a šampaňským v puse nakonec juchal Třinec. Teď se oba obři potkávají už o dvě rundy dřív, ve čtvrtfinále. Je jasné, že pro jednoho sezona skončí jasným neúspěchem.

Mírným favoritem bude tentokrát Sparta. Přiznávají to ostatně i sami Oceláři. „Určitě jsou favoriti. Výsledky mluví za všechno. Od doby, co k nim přišel pan Hořava jako trenér, šli nahoru. Vyhrávají zápasy, skončili třetí, mohli být i druzí. Tým mají výborný, možná bych řekl, že i lepší než minulou sezonu. Hrají víc zodpovědně dozadu, neženou se tolik dopředu jako minulé roky. Umějí uhrát výsledky o gól, což je vždycky důležité. Nebude to lehké. Ale my se soustředíme na to, co budeme dělat my. To je základ,“ hlásí forvard Andrej Nestrašil.

Náročnějšího soupeře si mohli Slezané představit jen těžko. Nikdo ve druhé půlce sezony nešturmoval tolik jako Sparta. „Aspoň budeme mít to nejhorší za sebou hned,“ směje se třinecká jednička Marek Mazanec. Pražané za posledních třicet kol základní části uhráli o rovných třicet bodů víc než Oceláři!

Stejně ale v metropoli vědí, že podcenit trojnásobného šampiona posledních let by byla chyba. V play off totiž Třinec dovede přepnout režim. Změnit herní styl, utáhnout defenzivní matice. V předkole to poznal Litvínov. Útočník Vervy Nicolas Hlava následně mluvil o buzerantském hokeji plném vyčkávání, trpělivosti a zatažené hry, na kterou oni recept nenašli.

Jak zní spojení buzerantský hokej Ocelářům? „Zní mi to tak, že jsme hráli, jak jsme si představovali. Je to jen potvrzení, že co jsme dělali, jsme dělali dobře. A že to na ně fungovalo. Jsme za to rádi,“ říká Nestrašil.

„Není náhoda, že třikrát v řadě brali titul. Hrají play off hokej. Možná je to trochu buzerantské, na druhou stranu hodně účelné. Je na každém týmu, aby našel cestu, jak je porazit. Když ji nenajde, můžete brečet do novin, jak chcete. Souhlasím ale, že třinecký hokej je hodně nepříjemný. My si však věříme. Najdeme cestu,“ povídá sparťan Miroslav Forman.

Jedním dechem však přidává, že si hledí hlavně sami sebe. „V play off hraje každý tým urputný, bojovný hokej. Respektujeme sílu každého soupeře, pořád jsme ale zdravě sebevědomí. Je jedno, kdo proti nám stojí. Soustředíme se na sebe. Víme, že je to hlavně o nás.“

Podobně Třinec vidí i elitní forvard David Tomášek. „Nepříjemný soupeř s velkými zkušenostmi. Jádro mají už roky stejné. Hrají zase ten svůj play off hokej. Pro naši hlavu je strašně důležité, že jsme s nimi poslední dva zápasy vyhráli. Že jsme si ukázali, že víme, jak na to,“ povídá.

Co říkají analytická data? Na co si musí dát Oceláři pozor, aby rozjetou mašinu z metropole stopli? Třinec je mistr v bránění středního pásma. Nikdo jiný v soutěži v tomto ohledu není lepší. Aktivní vysoké napadání od týmu kouče Zdeňka Motáka neuvidíte. Sparta je na špici v úspěšných vstupech do útočného pásma, Oceláři zase nejlepší v bránění své defenzivní zóny.

Rozehrávka Pražanů je konstruktivnější, puku se neradi zbavují. Spolehněte se, že ho budou mít na hokejce mnohem častěji. Úkol pro poslední mistry? Zaměřit se na zastavování soupeře kolem červené čáry, pak prchat z brejků. „Musíme hrát hlavně výborně v obraně a využívat nabídnuté šance,“ přitaká brankář Mazanec.

Nečekejte střet bláznivé ofenzivy s ocelovou zdí. Taky Sparta se pod Miloslavem Hořavou naučila důsledně bránit. Naučila se trpělivosti. Kreativní útočníci však mají povolení tvořit. „S tímhle týmem by ani nebylo dobré hrát totálního zanďoura,“ souhlasí Tomášek.

Sparťané touží hned v prvním kole ukončit panování Ocelářů. Projít důl. Dupat za vysněným titulem, na který čekají od roku 2007. „Cíl je jasnej, ale nemluvíme o tom. Motivace to celé vyhrát je samozřejmě obrovská,“ přiznává Forman, kterého v rudém čeká už desáté play off.

