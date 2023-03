Neuvěřitelný třinecký zámek. 145 sekund při 5 na 5, sparťané se motali

Třinecké drcení Sparty se rozběhlo chvíli poté, co útočník Libor Hudáček svým druhým gólem v utkání podruhé sebral soupeři vedení a vrátil Oceláře do hry. Vlastně je do zbytku duelu ještě více nakopl. V 51. minutě po vyhraném vhazování ve vlastním pásmu se rozjeli vpřed Martin Růžička s Markem Daněm, kteří kotouč zavezli do sparťanské třetiny, kde také zůstal v moci hráčů v červených dresech 145 sekund!

„Měli jsme šance a šli si za tím. Jsem rád za celé mužstvo, že jsme ukázali, že umíme vyhrát i na Spartě,“ řekl po zápase dvougólový střelec Hudáček.

V časovém rozmezí 50:26 až 52:51 se Ocelářům bravurně dařilo obírat Pražany o puk a vytvářet si nebezpečné šance, které neproměnili hlavně kvůli skvěle chytajícímu Jakubu Kovářovi . Nejprve z pravého kruhu vypálil Daňo, který za okamžik zabránil Michalu Moravčíkovi , aby vyvezl puk a znovu dostal do šance Růžičku. Nahrávka třineckého kanonýra jen těsně minula hokejku Daniela Voženílka čekajícího u branky.

Zatímco sparťané už pomalu začali plést nohama, výběru kouče Zdeňka Motáka se dařilo postupně střídat a přivádět na led čerstvou sílu. A když už se zdálo, že znovu Moravčík dokáže dostat kotouč z obraného pásma, letící puk sklepl před sebe Andrej Nestrašil a rozjel motání Sparty. Nikým nehlídaný Hudáček byl u pravé tyčky blízko ke zkompletování hattricku, když však minul, hned se slovenský střelec chytal za hlavu.

SESTŘIH: Sparta Praha - Třinec 2:3p. Oceláři srovnali sérii. Rozhodlo až prodloužení Video se připravuje ...

Konec třineckého zámku a utrpení unavených Pražanů zařídil až Miroslav Forman, který puk poslal na zakázané uvolnění. Domácí hráči, kteří se snažili vystřídat, jen marně protestovali. Museli zpátky na hřiště a znovu ke Kovářově brance.

„Hodně to začíná z našich občas zbytečných chyb. Každopádně Třinec má kvalitní útok a kvalitní mužstvo. Nemůžeme čekat, že je budeme válcovat šedesát minut. Občas ty situace nastanou, zavřeli nás tam, ale to střídání se ubránilo. Člověku to samozřejmě nepřidá, když se na to dívá, ale tak to v hokeji někdy je," vracel se sparťan Roman Horák k náročnému střídání mezi 51. a 53. minutou.

Vrátit Třinci podobný úder se ale Spartě ve zbytku utkání nepodařilo. Bitva před zaplněnou O2 arenou se přesunula do prodloužení, ve kterém Pražané znovu nahráli Ocelářům nedisciplinovaností. Nabídli hostům tři přesilové hry. Dvě oslabení sice parta kolem kapitána Michala Řepíka ubránila, třetí příležitostí už ale Třinečtí nepohrdli a po vítězném gólu Voženílka, který puk dostal do branky po odrazu od sparťana Moravčíka, úřadující šampioni odvezli domů výhru a vyrovnání série na 1:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Kaše, 33:20. Sobotka Hosté: 18:59. Hudáček, 48:12. Hudáček, 67:34. Voženílek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krejčík – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Kaše – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Hrňa – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Kurovský. Rozhodčí Sýkora, Kika – Rampír, Synek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 312 diváků

