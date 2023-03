SESTŘIH: Třinec - Sparta 3:1. Oceláři srovnali, uspěli i bez Marcinka

Repríza loňského finále se náramně dramatizuje. Třinečtí hokejisté ve druhém domácím utkání čtvrtfinále Generali Česká play off porazili Spartu 3:1 a srovnali stav série na 2:2. Oceláři sice nejprve otevřeli skóre už v první minutě, Pražanům se ale podařilo srovnat poté, co byl do konce utkání vyloučen útočník Tomáš Marcinko za sekání mezi nohy. O vítězství úřadujícího mistra rozhodl v 48. minutě přesnou tečí Daniel Voženílek. V brance Slezanů zářil gólman Ondřej Kacetl. Pátá bitva v O2 areně je na programu v neděli.