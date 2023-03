Zklamaný Martinec: Udání jsou ostuda ligy. Ale pravidla nás k tomu nutí

Co je horšího, než hrát dobře a prohrát 0:1? Hráči a trenéři Komety by se v sobotu večer po pátém utkání čtvrtfinále hokejového play off ve Vítkovicích shodli: Nic! Cítili zmar, bezmoc. „Čtyřicet minut jsme fakt hráli výborně,“ prohlásil obránce Radek Kučeřík a trenér Patrik Martinec doplnil: „Na kluky jsem hrdý. Bohužel jsme nebyli za tu práci odměněni. Jsem obrovsky zklamaný.“

Brno odehrálo skvělou druhou třetinu. V ní jel sám na bránu Zdeněk Okál, přišly další šance. Ale nic z toho. „Měli jsme zápas zlomit a vyhrát,“ věděl kouč Martinec, jenž mohl vrátit do sestavy uzdraveného Andreje Kollára. Ovšem teenager Eduard Šalé je po faulu kolenem od Lukáše Kováře na marodce. „Nevím, jak na tom je. Nepřicestoval s námi. Ale snad bude v pořádku. Mladí kluci se dobře hojí,“ podotkl. Vítkovický bek za tvrdý zákrok obdržel trest na dva zápasy, stejně jako na druhé straně jiný zadák Rhett Holland za sekeru na protihráče.

Hlavního trenéra Komety obecně štve, že disciplinárka rozhoduje na základě podnětů klubů. „Všichni víte, jak to funguje,“ ucedil Martinec. „Je ostuda této ligy, že kluby musí posílat nějaká udání. To je pod úroveň. Nastavená pravidla nás k tomu donucují. Liga by se nad tím měla zamyslet,“ nabádal.

Nelíbí se mu, když na sebe obě strany „žalují“ a šéf disciplinárky Viktor Ujčík pak vynese verdikt, který většinou vzbudí další emoce. „Disciplinární komise by měla být taková, aby se kluby nemusely zabývat tím, jestli na někoho posílat udání, že někdo někoho praštil, nebo ne. Měl by to rozhodovat nezávisle bez podnětů,“ nabízel Martinec řešení.

V pondělí pokračuje vyrovnaná série ve Winning Group Areně. V ní je Brno silnější než venku, spoléhá na bouřlivou kulisu. „Potřebujeme fanoušky, kteří nám vlijí energii do žil a vrátíme sérii do Ostravy,“ přál si.

Ze sobotního představení měl fakt dobrý pocit. „Před klukama smekám. Hráli parádní hokej. Až na to, že nedávali góly,“ shrnul Martinec. „Musíme to tam nějak dotlačit. Všechno házet na gólmana, tlačit se do masky, na screen a něco tam dostat. Třeba dotlačit nějaký škaredý gól,“ doplnil Kučeřík.

Branky se v páté partii nedostavily ani z početních výhod. Soupeř je skvěle eliminoval. „Přesilovky jsme hráli špatně. Věřím, že do pondělí něco změníme, a když doma nějaká přijde, dáme z ní gól,“ uzavřel s vírou kouč. „Musíme to urvat a ještě se sem vrátit,“ dodal Kučeřík.

Góly Domácí: 46:21. Mueller Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši (A), R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Boltvan, Zembol – Zaťovič (C), Strömberg, Zbořil. Rozhodčí R. Hradil, R. Mrkva – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků

