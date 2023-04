Okuliar: Ztráta Kevina je neštěstí. Taky jsem tam byl na jídle… Nikdy nevíte

Osmdesát minut nedokážou najít recept na Aleše Stezku, vyšlou na něj 49 střel a nic z toho… Pak přijdou nájezdy a hráči Mountfieldu využijí všechny čtyři možnosti! Paradox, jaký se jen tak nevidí. Anebo vidí, ale jednou za deset let. „Blafáky jsou o štěstí, ale i o umění,“ pravil po velké bitvě Oliver Okuliar, jenž precizně proměnil mečbol. Před ním skórovali Jergl, Werek a McCormack. Hradečtí hokejisté urvali první extraligové semifinále 1:0 po nájezdech a utekli do psychické výhody. Do jak velké, ukáže středeční boj.

Olivere, nepřijde vám dost zvláštní, že po třech hodinách bezgólového boje se roztrhne s brankami pytel zrovna v penaltách?

„Vítkovice dobře bránily předbrankový prostor, není lehké se tam dostat. To musíme zlepšit. Na nájezdy jsme měli připravené nějaké věci, k tomu si vždycky něco říkáme. Blafáky (nájezdy) jsou o štěstí, ale i o umění. Je otázkou, zda by měly v play off rozhodovat. Ale pravidla jsou daná, každý o nich ví. Nemá smysl teoretizovat.“

Měl jste ve čtvrté sérii a při mečbolu o to větší sebevědomí, když před vámi spoluhráči vše proměnili?

„Důležitý byl zejména první gól z nájezdu, a že jsme stále drželi vedení. Brankář dobře stál, tak jsem zkusil toto řešení (střelu nad vyrážečku).“

Tuhý a taktický boj na úvod se asi dal čekat, že?

„Věděli jsme, že obrany budou vítězit nad útoky. Sami jste to viděli. Je to boj. Vítkovice jsou favorit série, každý to o nich píše. Skončili druzí, my čtvrtí, měli o hodně víc bodů. Ale teď už je play off, úplně jiná soutěž. Musíme makat i dál jako v prvním utkání, hrát svou hru. Je to náročné, ale máme na to typy hráčů. Vítězství to bylo nesmírně vydřené a o to víc si ho vážíme. Soupeř byl fakt náročný. Jejich obrana, brankář… Všechno velké individuality. Pokud budeme chtít vyhrát i druhý zápas, budeme muset ještě trochu přidat.“

Vítkovice - Mountfield HK: Střelcům zatím není přáno. Werek rozezvučel tyčku za Stezkou Video se připravuje ...

Bavíme se o půl desáté večer, ve středu na to jdete znovu pozdě odpoledne. Stihnete zregenerovat?

„Jak my, tak Vítkovice jsme týden odpočívali. Nemyslím si, že budeme unavení. Tohle je play off. Každý si musí sáhnout na dno svých sil a makat. Je to o vůli, o jakémkoli dotlačení puku do brány.“

Ve vašem případě i o zlepšení přesilovek? Zápas jste začali dvěma výhodami do desáté minuty, ale trápili se v nich.

„Měli jsme dvě na začátku a pak už nic. K tomu si musíme něco říci, protože jsme se k nim do pásma špatně dostávali. Zároveň musíme uznat jejich oslabení. Nemůžeme to hodnotit jen tak, že jsme to špatně sehráli. Ale zlepšit přesilovky určitě musíme.“

Bude série pokračovat s minimem gólů, anebo očekáváte větší průvan v obranách?

„Sám nevím… Ale druhý den to klidně může být 10:10 (usmívá se). Tyhle zápasy vyhrává defenziva, to můžete vidět i v sérii Třince s Pardubicemi. S Libercem jsme poslední zápas hráli 6:4, i teď na tohle může dojít. Jsme připraveni na všechno. Musíme se každopádně víc tlačit do brány, měli jsme tam jednoho, potřebujeme tam mít dva.“

Do Ostravy jste přijeli bez nakaženého Kevina Klímy. Jak se vám vstřebávají důvody jeho absence? Stále není vyloučené, že onemocněl salmonelózou.

„Na rovinu vám povím, že jsem tam byl jíst taky. Akorát jsem si nedal tu omáčku… (arašídovou) Je to neštěstí. Ale stane se, nikdy nevíte. Třeba i dnes na hotelu můžete něco špatného sníst k večeři. Hranice je v tomto ohledu velmi tenká. Je to smůla, ale hlavně velká ztráta. Kevin je velmi dobrý hráč a je mi to líto i kvůli němu samotnému.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 0:1sn. Mlčení střelců utnuly až nájezdy! První bod trefil McCormack Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: . McCormack Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg. Hosté: Machovský (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – Eberle, Lev (A), Werek – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pilař, Štohanzl, Smoleňák (C). Rozhodčí D. Pražák, L. Květoň – J. Ondráček, M. Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 325 diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE